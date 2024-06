I mercati americani hanno raggiunto un punto che potrebbe essere di svolta di breve termine: si continuerà a salire al rialzo oppure inizierà la discesa come da molti invocata? Frattanto, Barclays esprime un giudizio positivo sulle azioni Frontier Group Holdings quotate a Wall Street. Andiamo a leggere.

Le news

Gli analisti di Barclays hanno analizzato le azioni Frontier Group Holdings (ULCC). Barclays ritiene che Frontier, la compagnia aerea con i costi operativi più bassi negli Stati Uniti, sia ben posizionata per una crescita sostenuta a causa delle difficoltà finanziarie che le rivali potrebbero affrontare. Sebbene mantenere la redditività sia stato difficile per la società e altre compagnie aeree economiche dopo l’aumento dei viaggi nel 2022, gli analisti notano che le compagnie aeree più grandi beneficiano di voli internazionali più redditizi.

Nonostante il successo delle compagnie aeree maggiori, Barclays sostiene che i prezzi accessibili e la crescente domanda di viaggi siano ancora validi per le compagnie aeree economiche come Frontier. Il punto di forza di Frontier è rappresentato dai suoi bassi costi operativi, che supportano il suo potenziale di crescita. Lo scenario ottimistico prevede una rapida ripresa della redditività entro il 2024 grazie a modifiche efficaci alla rete e opportunità di mercato derivanti dalle difficoltà delle concorrenti.

Lo scenario pessimistico avverte che i cambiamenti del mercato potrebbero non aumentare le entrate come previsto e che l’espansione potrebbe richiedere più tempo del previsto. Inoltre, le trattative per i contratti dei piloti nel 2025 potrebbero aumentare i costi senza migliorare la produttività. Le compagnie aeree più grandi, migliorando continuamente i loro prodotti e servizi, potrebbero mantenere il loro vantaggio in termini di entrate, mettendo pressione sui margini di profitto di Frontier.

Gli analisti prevedono che le modifiche alla rete di Frontier potrebbero aumentare le entrate del 5% rispetto ai concorrenti, posizionandola favorevolmente per una crescita della quota di mercato nel lungo periodo.

Siamo andati a leggere sulle riviste specilizzate (in questo acso Marketscreener) il consenso degli analisti sulla società e risulta essere il seguente:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 12

Ultimo prezzo di chiusura 5,43 USD

Prezzo obiettivo medio 7,5 USD

Differenza / Target Medio +38,12%

Barclays esprime un giudizio positivo sulle azioni Frontier Group Holdings quotate a Wall Street: studio del grafico con i nostri algoritmi

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 4,14 e il massimo a 8,33. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 5,43 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile, è impostato in area ribassista. Non ci sono però al momento sui nostri oscillatori, delle divergenze rialziste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 5,60 (massimo del 3 giugno) potrebbe portare i prezzi verso 5,0825, minimo del 29 maggio. Sotto questo livello, i prezzi potrebbero dirigersi verso il minimo annuale.

Lettura consigliata

Come gli analisti valutano American Express e eBay?