I mercati azionari dopo un primo tentativo di rimbalzo, tornano a scendere con forza. Cosa attendere dopo il tentato rimbalzo dei prezzi fra ieri e oggi, e l’inizio di questa nuova fase ribassista? Al momento alle 18:16 leggiamo i seguenti valori:

Dax Future

12.039

Eurostoxx Future

3.294

Ftse Mib Future

20.700

S&P 500 Index

3.635,60.

L’andamento dei listini si discosta da settimane dalla previsione

In blu il grafico dei prezzi su scala settimanale, mentre in rosso la previsione basata sullo studio delle serie storiche.

A questo punto entra in gioco la seguente ipotesi: grafici e previsione si sono mossi all’unisono fino al setup del 16 agosto. La discesa in corso, come già preventivato, potrebbe durare fino al setup del 17 ottobre, e poi si potrebbe assistere al rally natalizio.

Cosa attendere dopo il tentato rimbalzo dei prezzi dei mercati azionari?

Per il momento tutto sembra in linea con la previsione, e al tentato rimbalzo fra ieri e oggi sono seguite nuove vendite. Se tutto verrà confermato, da ora si dovrebbe scendere fino a venerdì.

La discesa potrebbe continuare. I livelli di inversione rialzista

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.435. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.644.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.392. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.534.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 21.390. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 22.280.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.727. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

Su quale direzione puntano i nostri algoritmi previsionali?

Continuano a farlo sul ribasso.

Cosa faranno le Borse domani?

Le probabilità sono per un’apertura vicino ai massimi di giornata, e una chiusura vicino ai minimi.

