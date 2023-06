Molte teste fasciate e target ribassisti da capogiro, ma secondo i nostri parametri era ed è troppo presto per valutare l’ipotesi di uno swing ribassista di un certo rilievo. Secondo noi dovrebbe verificarsi dal 4 agosto in poi. L’alternanza dei nostri setup funziona con una regolarità superiore al 90%, e ribadiamo che dopo il minimo del 6/7 aprile ci dovrebbe attendere una salita fino al 4 agosto. Stavolta sbaglierà il metodo? Cosa accadrà ora sui mercati azionari?

I tassi, inflazione e listini di Borsa

Negli ultimi mesi, ogni qualvolta le Banche centrali hanno toccato il “tasto tassi” i mercati hanno preso il pretesto per scaricare i loro oscillatori di breve in ipercomprato. Poi sono sempre risaliti. Il trend dei mercati di lungo termine è rialzista, così il ciclo economico tranne aggiustamenti attesi di poco conto (atterraggio morbido) potrebbe/dovrebbe continuare nella sua crescita per anni.

Le nostre scadenze cicliche ci fanno ritenere che le probabilità in maggioranza (fino all’80%) sono le seguenti:

i mercati saliranno ancora per anni (ci saranno ritracciamenti anche forti), e l’economia sarà in crescita moderata con inflazione che da ora continuerà a rientrare. A questo proposito le nostre attese sul petrolio, che è un indicatore molto affidabile, ci fanno ritenere che l’inflazione ora potrebbe rientrare più velocemente. Atterraggio mobido nei prossimi mesi e infalzione che rientra sotto controllo, butterebbero benzina sul fuoco del rialzo dei prezzi azionari ancora per molti anni. E il Vix? Manteniamolo sotto controllo, per il momento non ha dato inversione al rialzo e potrebbe lateralizzare fino al 4 agosto prima di dare un segnale. Anzi, potrebbe anche sprofondare fino al 4 agosto. Calma e gesso, e vediamo cosa accadrà.

Cosa accadrà ora sui mercati azionari?

Come scritto venerdì, e oggi lo rimarchiamo non c’è un segnale Short in corso.

Alle ore 17:52 della seduta di contrattazione del giorno 26 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.966

Eurostoxx Future

4.311

Ftse Mib Future

27.390

S&P500

4.343,78.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Non è cambiato nemmeno oggi per quanto riguarda la situazione grafica di più ampio respiro.

Ribassi (anche forti) solo con un chiusura di seduta giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.785

Eurostoxx Future

4.242

Ftse Mib Future

26.125

S&P500

4.261.

Le medie a 200/400/600 settate sulle 4 ore sono ancora al rialzo. Domani sarà importante che i minimi odierni reggano ulteriormente al ribasso.

