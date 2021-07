L’ingresso dell’ex ministro Elsa Fornero a Palazzo Chigi, nominata come consulente per le politiche economiche, ha creato malumore. La sua nomina è a titolo gratuito ed è entrata nella commissione tecnica guidata da Bruno Tabacchi. Le preoccupazione dei lavoratori sono tantissime e un Lettore chiede agli Esperti di ProiezionidiBorsa cosa accadrà alla pensione Legge 104 con 30 anni di contributi e l’ingresso della Fornero?

Ricordiamo che la Fornero fu chiamata dal Governo Monti e istituì l’innalzamento dell’età pensionabile da gennaio 2012. Inoltre, creo il sistema contributivo per tutti. Decisioni che fecero molto discutere, una riforma drammatica che doveva far fronte ad una situazione difficile.

Il suo ritorno al Governo non è visto come una cosa positiva e i lavoratori temono per le loro sorti. Intanto le novità sulla riforma pensioni si presentano con tagli consistenti e ripristino della Legge Fornero.

Cosa accadrà alla pensione Legge 104 con 30 anni di contributi e l’ingresso della Fornero?

Attualmente per accedere alla pensione con Legge 104 per assistere un familiare con handicap ci sono due possibilità: l’Ape Sociale e la Quota 41.

Queste due misure pensionistiche prevedono tra i requisiti la tutela di “caregiver”, nello specifico:

APE Sociale con scadenza al 31 dicembre 2021: 63 anni di età e 30 anni di contributi. Può fare domanda il lavoratore che assiste il familiare in possesso del verbale Legge 104 art. 3 comma 3, residente da almeno 6 mesi dalla domanda;

Quota 41 destinata ai lavoratori precoci: 1 anno di contributi prima dei 19 anni, in totale 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Tutela di “caregiver” che assiste il familiare con Legge 104 art. 3 comma 3, residente da almeno 6 mesi dalla domanda.

Elsa Fornero insieme ad altri tecnici dovrà riformare il sistema previdenziale, trovando una via di uscita per limitare lo scalone di 5 anni lasciato dalla Quota 100. Al momento le proposte presentate al Governo sono tutte discutibili. Non si conoscono le intenzione del team tecnico e quindi, è difficile sapere cosa succederà. Anche se si attende a breve una prima bozza sulla riforma.