Un piatto unico, ricco di gusto e anche molto nutriente. Questa è la giusta definizione della ricetta di oggi. Una vera delizia per il palato che si prepara in poche mosse e che sicuramente accontenterà tutta la famiglia.

Regina di questa preparazione facilissima è la carne macinata. Un ingrediente che si conserva benissimo anche in freezer. Per questo motivo è conveniente congelarla e utilizzarla all’occorrenza.

La carne sminuzzata e ridotta in poltiglia è molto utile in cucina. Nella tradizione italiana, infatti, la carne tritata è molto gettonata per la preparazione di polpette e polpettoni.

Basta sfogliare qualsiasi ricettario, cartaceo o digitale, per scovare le più disparate preparazioni di polpette e polpettoni. Di grande successo, ad esempio, queste morbidissime polpette senza mollica, pronte in 5 minuti.

Una vera goduria, poi, è anche questo polpettone al sugo, cotto in padella, che si prepara facilmente.

Insomma, con la carne macinata è davvero un ingrediente che vale oro in cucina. Soprattutto quando siamo indecisi sul menù da servire in tavola.

Un’idea speciale l’avevamo già proposta. Ecco, infatti, cosa cucinare per pranzo o cena in soli 15 minuti con la carne macinata. Le combinazioni, però, sono tantissime e oggi ne scopriremo un’altra.

Sappiamo, infatti, che molti la cucinano in padella o preparano polpette e polpettoni, ma la carne macinata cotta così salva la cena in 20 minuti

A salvare la nostra cena sarà un magnifico pasticciotto di cane e patate. Buono, facile e veloce. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

350 grammi di carne macinata (manzo o mista);

5 patate;

1 fior di latte;

1 cucchiaino di rosmarino in polvere;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

pangrattato q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto andranno lessate le patate. Poi, bisognerà tagliarle a fette.

Successivamente, prendere una pirofila, olearla leggermente e sistemare le fette di patate sul fondo.

Poi, cospargere sopra lo strato di patate la carne macinata. Aggiungere anche un pizzico di sale e un po’ di rosmarino. Terminare, infine, con delle sottili fette di fior di latte.

Creare allo stesso modo un secondo strato. Dunque, partire dallo strato delle patate e poi aggiungere la carne macinata, la mozzarella e le spezie.

Infine, ricoprire con il pangrattato. Ci vorranno anche meno di 20 minuti per realizzare il piatto.

A questo punto bisognerà procedere con la cottura. Infornare, in forno già caldo, e far cuocere alla temperatura di 200° per circa 20 minuti.

Prima di servire, far intiepidire il pasticcio. Ed ecco spiegato perché anche se molti la cucinano in padella o preparano polpette e polpettoni, ma la carne macinata cotta così salva la cena in 20 minuti.