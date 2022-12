Disponibili 190 assunzioni a tempo indeterminato per laureati in questa bella città di mare del Sud

Lavorare a tempo pieno e indeterminato in una città di mare rappresenta il sogno di molti candidati in cerca di occupazione. L’ASP di Catania, in Sicilia, offre l’opportunità giusta per alcuni laureati. Vediamo dunque di chi si tratta.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 dicembre è apparso un estratto del bando appena indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania. Nel complesso sono disponibili 190 assunzioni a tempo indeterminato per laureati in Medicina.

I profili messi a concorso dall’ASP di Catania

L’Azienda Sanitaria sicula cerca dirigenti medici in diverse specializzazioni e secondo questo riparto:

17 dirigenti nella disciplina di anestesia e rianimazione ;

; 44 in quella di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

e d’urgenza; 6 posti di patologia clinica ;

; 5 dirigenti nella specializzazione di gastroenterologia ;

; 3 dirigenti medici nella disciplina di igiene degli alimenti e nutrizione;

e nutrizione; 11 in quella di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

e sanità pubblica; 2 in quella di medicina del lavoro ;

; 4 in quella di ginecologia ed ostetricia;

ed ostetricia; 4 in medicina trasfusionale ;

; 16 in quella di direzione medica di presidio ospedaliero;

di presidio ospedaliero; 17 specializzati in disciplina fisica e riabilitazione ;

; 2 dirigenti medici nella disciplina di urologia ;

; 2 dirigenti in nefrologia ;

; 1 dirigente medico nella disciplina di oncologia medica;

medica; 2 in neonatologia ;

; 10 dirigenti specializzati in ortopedia e traumatologia;

e traumatologia; 3 in quella di otorinolaringoiatria ;

; 6 posti di pediatria ;

; 16 in quella di radiologia diagnostica;

diagnostica; 1 medico pneumologo ;

; 11 medici nella disciplina di psichiatria ;

; 7 in quella di chirurgia generale.

Requisiti di ammissione alle selezioni

Il bando prevede requisiti generali e specifici per l’ammissione alle selezioni. Tra i primi abbiamo la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge, e l’idoneità fisica alle mansioni. Di contro non possono partecipare gli esclusi dall’elettorato attivo, nonché i destituiti, dispensati, licenziati o allontanati dall’impiego pubblico.

I requisiti specifici attengono principalmente ai titoli. Al riguardo si richiede perciò la Laurea in Medicina e Chirurgia e l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.

Parimenti occorre la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, oppure una affine o equipollente secondo la legge. Tale requisito non è richiesto per il personale di ruolo sanitario in servizio (relativo al posto di ruolo già ricoperto) alla data dell’entrata i vigore del DPR 483/1997.

Disponibili 190 assunzioni a tempo indeterminato per laureati in Medicina e Chirurgia

Le istanze di partecipazione vanno inviate solo online entro la mezzanotte del 26 gennaio. Sarà dunque sufficiente utilizzare la specifica applicazione informatica disponibile sul portale dell’ASP di Catania, seguendo le indicazioni ivi fornite.

Al candidato è richiesto inoltre il versamento di un contributo spese non rimborsabile di 15 euro.

La Commissione esaminatrice dispone di 100 punti massimi per ogni candidato, di cui 20 per i titoli e 80 per le prove d’esame. Ossia quella scritta (massimo 30 punti), quella pratica (massimo 30 punti) e quella orale (massimo 20 punti).

Infine invitiamo il Lettore a consultare il bando per gli eventuali dubbi e/o dettagli del caso.