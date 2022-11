Come fare un perfetto caramello salato delizioso e senza panna e gli abbinamenti possibili

La cucina, oggi, è ricca di contaminazioni che provengono da ogni parte del Mondo. Molti ingredienti che fino a qualche decennio fa non erano diffusi in Italia invece adesso sono largamente utilizzati in tantissime ricette. Alghe giapponesi, spezie orientali completano pietanze italiane salate, ma anche frutti orientali o altri semplici ingredienti deliziano i palati grazie alla pasticceria.

Più o meno 50 anni fa, un mastro cioccolatiere inventa un semplice ingrediente che ha conquistato i più golosi, ovvero il caramello salato. Qualche anno dopo il pasticcere Hermè prepara i primi macaron al caramello salato, l’uso del sale per la realizzazione dei dolci diventa una pratica diffusa e consolidata. Così i pasticceri produrranno il gelato al caramello salato, creme, biscotti e altre leccornie tanto amate da grandi e piccini.

Come fare un perfetto caramello salato in casa con pochi ingredienti

Solitamente, per realizzare la ricetta in casa, molti usano la panna liquida, ma potrebbe essere ugualmente semplice usare un valido sostituto, ovvero il latte. Per ottenere un sapore eccezionale dovremmo usare: 150 g di zucchero, 200 ml di latte, 5 g di burro, 3 g di sale, meglio ancora quello di Maldon. Facciamo bollire il latte in un pentolino, nel frattempo facciamo scaldare poco alla volta lo zucchero in padella fino a farlo sciogliere. È importante, in questo passaggio, non mescolare lo zucchero con il mestolo, semplicemente muoviamo la padella per sciogliere anche lo zucchero nei bordi. Appena il colore sarà ambrato, spegniamo la fiamma. Quindi riaccendiamola e versiamo il latte e successivamente il burro e il sale. Lasciamo raffreddare e usiamo il mixer per frullare il composto ed ottenere una sorta di salsa.

Come si usa e i modi per conservarlo

Ecco, dunque, come fare un perfetto caramello salato goloso che potremo usare per arricchire soprattutto dessert e creme al cucchiaio. È ideale per guarnire biscotti alla cannella, brownies, per ricoprire torte, come quella di mele, pan di Spagna, muffin al cioccolato, cupcake alla frutta secca. Potrebbe essere un’idea farcire crepes, waffle, pancake, fette biscottate e pane fresco con questa salsa squisita. Possiamo anche usarla per impreziosire ricette salate, come l’arista, maiale, pollo, anatra e vitello.

Ricordiamoci di conservare il caramello salato dentro un contenitore di vetro ermetico in frigo, massimo per 2 settimane. Non esageriamo con le quantità soprattutto se abbiamo i valori di glicemia o colesterolo alti.

Come togliere le macchie di caramello dai tessuti

Se durante la realizzazione del caramello salato macchiamo i nostri indumenti, niente paura perché potremo farli ritornare come prima in poco tempo. Potremo eliminare eventuali aloni di sporco diluendo un cucchiaino di borace con dell’acqua e versando sulla zona interessata. Lasciamo agire per 20 minuti e poi laviamo. In alternativa, strofiniamo del detersivo per i piatti con le dita sulla macchia e poi sciacquiamo con acqua calda.