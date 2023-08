Case da 50.000 euro nel Cilento terra amata da turisti e Vip tra borghi medievali, mare cristallino e natura incontaminata 

Acquistare un immobile in un luogo amato dai turisti può essere sicuramente un affare vantaggioso. Ecco dove possiamo trovare delle offerte imperdibili.

Chissà quante volte abbiamo desiderato una casa al mare, in luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato e dove la natura è ancora incontaminata. L’Italia è ricca di località meravigliose amate da turisti di tutto il Mondo, dove le tradizioni antiche sono ancora vive e la natura regna sovrana. Con l’arrivo delle vacanze e dell’estate questo desiderio si fa sempre più vivo, tuttavia sono tanti a credere che questo rimarrà un sogno irrealizzabile. Ebbene non è proprio così!

Le offerte immobiliari infatti sono davvero tante e non mancano occasioni vantaggiose. Potremmo infatti trovare un immobile all’asta e riuscire ad aggiudicarcelo ad un prezzo più basso rispetto al reale valore di mercato. Come questo immobile a circa 43.000 euro ad Orosei, un caratteristico paese nella Costa Orientale della Sardegna. In questi casi, si acquista un immobile di un valore nettamente superiore al prezzo versato. Un acquisto del genere diventa sicuramente un ottimo investimento che può renderci un bel po’ di soldi a fine anno. Potremmo infatti deciderlo di affittarlo per brevi periodi a turisti o rivenderlo ad un prezzo più elevato.

Case da 50.000 euro nel Cilento, terra amata nel Mondo per le sue tradizioni e le sue meraviglie naturali

Chi pertanto intende investire i propri risparmi e realizzare il sogno di avere una casa al mare non dovrà fare altro che mettersi alla ricerca. Per gli amanti del mare e delle tradizioni, il Cilento è la località giusta dove trascorrere le vacanze ma anche per fare degli ottimi affari. Basta dare un’occhiata alle diverse offerte pubblicate sui siti di vendita immobiliare come Immobiliare.it o Idealista.it per rendersi conto che le occasioni vantaggiose sono numerose. Proprio sul sito Idealista.it è possibile infatti trovare case da 50.000 euro nel Cilento, in particolare in Provincia di Salerno nella Campania meridionale.

Ad esempio a Casal Velino, in particolare nella frazione di Acquavella, non lontana dai resti della città di Velia e vicinissima al mare. Acquavella è un piccolo borgo di origine medievale il cui nome ricorda le numerose sorgenti d’acqua utilizzate dai monaci Brasiliani D’Oriente. Proprio in questo caratteristico borgo si può acquistare a soli 50.000 euro un immobile di circa 80 mq. Si tratta di un appartamento composto da soggiorno, cucina abitabile con terrazzo, camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. La casa si trova al piano terra, è munita di riscaldamento ed è in buono stato, quindi abitabile da subito.

Ma le occasioni non finiscono qui

Oltre a questo grazioso immobile, sempre sullo stesso portale, potremmo acquistare in un altro incantevole borgo medievale del Cilento un appartamento di circa 70 mq. Si tratta del Comune di Vibonati che si erge tra due bellissime valli, nell’entroterra di Sapri. Si trova ai margini del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, arroccato su uno sperone roccioso dista appena 2 km dal mare.

La sua frazione Villammare, premiata Bandiera Blu è una caratteristica località balneare del Golfo di Policastro molto amata dai turisti per il suo mare cristallino. Spendendo circa 55.000 euro potremmo acquistare questo appartamento nel centro storico di Vibonati. L’immobile è posto a piano terra ed è composto da ingresso, soggiorno-cucina, camera, ripostiglio e bagno.

Acquistare una casa nel Cilento è sicuramente un ottimo investimento per chi ama il Cilento e le sue tradizioni, ma anche per ricavarne una rendita. Sempre più turisti stranieri e personaggi famosi decidono infatti di trascorrervi le vacanze. Il patron del Napoli calcio, Aurelio De Laurentis, è un esempio dell’amore dei Vip per questa terra. Il noto imprenditore ha trascorso parte delle sue vacanze tra Sapri, Scario e Marina di Camerota. Pertanto potremmo affittare il nostro immobile per brevi o lunghi periodi riservandolo per noi per il periodo delle nostre ferie.

(n.d.r. Le informazioni fornite sono a titolo gratuito e non c’è alcun interesse per la nostra Testata. Inoltre non ci sono rapporti nè diretti e nè indiritti con i siti indicati e chi compravende gli immobili)