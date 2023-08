Quanto costa davvero un Negroni che ordiniamo al bar? La risposta ci spiega molte cose

L’estate dei grandi rincari porta legittimamente i consumatori a chiedersi quali siano i reali margini dei prodotti che consumiamo. Lo stesso può avvenire per il drink più bevuto e probabilmente più iconico al mondo: il Negroni.

Se i prezzi aumentano, la causa va ricercata sia nell’aumento dei costi sostenuti da chi offre il servizio, sia da quanti rincarano in maniera immotivata i prezzi dello stesso, approfittando della situazione. Ad ogni modo, compiere dei semplici calcoli ci aiuta a renderci conto davvero di quali sono i costi che sostiene il gestore di un bar.

Prima di effettuarlo, è bene ricordare quali sono gli ingredienti del Negroni: vermut, gin, e bitter, miscelati in egual misura con un quantitativo di 3 cl (o 1 oncia), per un totale di 9 cl (o 3 once). Si tratta di un drink composto esclusivamente di prodotti alcolici che, se di buon livello, implicano un possibile aumento dei prezzi. Sapere quanto costa davvero un Negroni che ordiniamo al bar ci potrebbe sorprendere.

Un calcolo analitico per capire se il prezzo è giusto

Per prima cosa, basta calcolare il prezzo netto dei prodotti impiegati: gli alcolici già citati, il ghiaccio, ed una fetta d’arancia, intanto. Considerando un costo medio a litro delle bottiglie di 20 € gin ed un buon vermut e di 10 € per il bitter (prezzi senza IVA), e considerato un prezzo al kg di ghiaccio varia tra 1 e 2 € (ed il fatto che ogni cubetto di ghiaccio pesa circa 20 grammi), e di 1,80 € al kg per le arance, il prezzo netto per il contenuto di un Negroni si aggira attorno ad 1,90 €. I costi sostenuti dal locale non terminano qui: oltre alla cannuccia, facoltativa, ed al tovagliolo, occorre aggiungere il valore frazionato di quanto ruota attorno all’attività: dalle bollette, al costo orario del personale, passando per l’affitto (una variabile talvolta decisiva).

In definitiva, ammettendo un margine di errore, si suole calcolare tali prezzi con un margine ulteriore del 30% od un 40% del prezzo in aggiunta al drink. Questo porta alla parziale conclusione che il prezzo netto di un drink, si aggira tra i 2,50 ed i 3€.

Ciò significa che tutto ciò che supera questa cifra è guadagno netto per il proprietario del bar. Restano però due considerazioni da compiere. Una di tipo economico; l’altra, che riguarda l’impiego degli ingredienti. La prima, è che il guadagno netto sarà pur sempre tassato, a fine anno. I gestori del bar pagheranno ovviamente una percentuale su quegli utili. La seconda, è che quando valutiamo un drink non dovremmo guardare alla presenza del ghiaccio, ma agli ingredienti utilizzati.

Se un cocktail ha molto ghiaccio, significa semplicemente che rimarrà freddo più a lungo. Anche perché, secondo regola, un Negroni come qualsiasi altro cocktail ha una componente fissa e prestabilita di ingredienti. Più che dubitare sulle porzioni, dovremmo chiedere ed informarci sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Infine, ricordare che il prezzo d’affitto del locale è esageratamente alto, questo potrebbe spiegare un aumento del prezzo.

