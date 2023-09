Con il suo rialzo di oltre il 140% nel corso dell’ultimo anno, le azioni Saipem hanno dominato la scena a Piazza Affari. Ricordiamo, però, che nel corso degli ultimi 5 anni il ribasso del titolo è stato pari a circa il 90% ed è superiore al 99% dai massimi storici. Gli ultimi giorni, però, hanno visto le quotazioni tentennare, la ripresa delle azioni Saipem è già finita? La parola agli analisti e all’analisi grafica.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti su Saipem (raccomandazione media Compra adesso) anche se il prezzo obiettivo medio presenta una forte dispersione. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa dalla raccomandazione più pessimista che vede una sottovalutazione di circa l’8% a quella più ottimista che vede una sottovalutazione superiore al 95%. In media il titolo risulta essere sottovalutato di oltre il 45%.

La ripresa delle azioni Saipem è già finita? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 22 settembre in ribasso dell’1,69% rispetto alla seduta precedente a 1,4845 €.

Le ultime tre sedute di Borsa aperta hanno visto concretizzarsi sul grafico delle quotazioni un brutto pattern delle candlestick giapponesi: il three black Crows. Un pattern di continuazione ribassista che ha un’eleva efficienza. Ecco, quindi. il primo indizio relativamente alla discesa del titolo nelle prossime settimane.

A questo si aggiunga il fatto che le quotazioni hanno rotto, in chiusura di giornata, il forte supporto in area 1,5135 €. A questo punto, quindi, potrebbe diventare molto probabile una continuazione del ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. In questo scenario un ruolo molto importante potrebbe essere giocato dal supporto in area 1,372 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni.

Per un’immediata ripresa, invece, potrebbe essere necessaria una chiusura giornaliera superiore a 1,5135 €.

