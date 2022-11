159 contratti pubblici a tempo indeterminato in una nota città di mare del Sud

Per chi aspira a un lavoro alle dipendenze e a tempo indeterminato, i concorsi pubblici sono tra le fonti di lavoro più consultate dagli interessati. Un discorso che vale principalmente al Sud, dove la disoccupazione è maggiore e i lavori offerti sono spesso precari o a tempo limitato.

Ora, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre è apparso l’estratto del bando di selezione indetto dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Salerno. L’ASL campana è infatti alle prese con la selezione di 159 dirigenti medici in varie discipline e senza limiti di tempo.

Vediamo brevemente quali sono i profili ricercati, i requisiti richiesti e i termini di candidatura.

I posti messi a concorso dall’ASL di Salerno

Partiamo anzitutto dai profili medici ricercati dall’ASL campana. Nel dettaglio si tratta di:

15 posti di dirigente medico di Urologia;

30 dirigenti medici nella disciplina di Chirurgia Generale;

6 dirigenti specializzati in Chirurgia Vascolare;

10 posti di dirigente medico nella disciplina di Neurologia;

12 in quella di Radiodiagnostica;

10 dirigenti medici disciplina di Psichiatria;

5 posti come dirigente medico di Emodinamica;

7 dirigenti nella disciplina di Oftalmologia;

15 medici specializzati in Cardiologia;

6 dirigenti medici nella disciplina di Gastroenterologia;

9 posti di dirigente medico in Ostetricia e Ginecologia;

4 medici specializzati in Oncologia;

30 dirigenti medici per la Medicina Interna.

Nel complesso, quindi, ecco 159 contratti pubblici a tempo indeterminato in una nota città della Campania affacciata sul Mar Tirreno.

Quali sono i requisiti di ammissione alle selezioni a questo nuovo concorso pubblico

Per l’ammissione alle selezioni occorre essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE, salvo le equiparazioni previste per Legge. I candidati devono essere in regola con gli eventuali obblighi di leva e godere dei diritti civili e politici. Parimenti si richiede l’idoneità fisica all’impiego e l’assenza di atti risolutivi di eventuali e pregressi rapporti di impiego presso la P.A. Quanto ai limiti anagrafici, l’unico previsto è quello per la messa a riposo d’ufficio.

I candidati devono essere in possesso della Laurea in Medicina e relativa iscrizione all’Albo. Infine si richiede la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (al netto di alcune eccezioni per il personale di ruolo sanitario già in servizio al 1° febbraio 1998). Oppure in una disciplina affine e/o equipollente (ai sensi di Legge) a quella per cui ci si candida.

Parimenti sono ammessi a concorrere i medici e i medici veterinari iscritti ad almeno il 3° anno di specializzazione nella specifica disciplina per cui si concorre.

I termini di candidatura per i 159 contratti pubblici a tempo indeterminato in una nota città della Campania

Le istanze vanno prodotte e inviate online tramite la procedura presente sul portale dell’ASL di Salerno. I termini sono fissati per il 24 novembre, mentre ricordiamo che scade il 20 dicembre quello per candidarsi al nuovo concorso della Corte dei Conti.

L’Amministrazione ammetterà i candidati al concorso previa verifica del possesso dei requisiti generici e specifici validi per partecipare. La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti a candidato, ripartiti tra 20 per i titoli e 80 per le prove. Quest’ultimi, in particolare, si dividono in 30 per la prova scritta e altrettanti per la quella pratica, e 20 per la prova orale.

In chiusura si invita il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del testo ufficiale per tutti gli eventuali dettagli.