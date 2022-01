Molti conoscono la sensazione di gelo su per la schiena quando vediamo nella cassetta della posta la tanto temuta “busta verde” dell’Agenzia delle Entrate. Questo, infatti, vuol dire essere notificati di un atto esecutivo che impone il pagamento di multe e sanzioni previste nell’accertamento a seguito di un’irregolarità. Sorprese di questo genere non sono così inusuali e, purtroppo, talvolta possono capitare a causa di errori commessi inconsapevolmente.

Tuttavia, sempre più sono i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate in merito a movimenti sospetti che potrebbero presagire irregolarità. Infatti potrebbe essere una particolare operazione compiuta allo sportello del bancomat a far insospettire l’Agenzia delle Entrate e far rischiare pesanti sanzioni.

Messe in conto oltre 390.000 verifiche

Negli ultimi anni il tema della lotta all’evasione ed alla frode fiscale ha assunto sempre maggior rilevanza. Già dal 2007 prese il via l’attuazione della direttiva 2005/60/CE in merito alla prevenzione di attività di riciclaggio di denaro che, recentemente, ha subito ulteriori modifiche. Contro il cosiddetto “nero”, il fisco si è posto l’obiettivo di recuperare quasi 16 miliardi di euro tra 2021 e 2023.

A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, sono operative nuove restrizioni sull’utilizzo del contante. La ragione è più che evidente dato che è proprio attraverso i pagamenti in contanti che vengono eluse molte tasse tributi.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, dunque, non è più possibile utilizzare contanti per operazioni pari o superiori a 1.000 euro. Questo vale anche per i casi di donazione o prestito ad amici o parenti che, in ogni caso, dovranno essere resi tracciabili attraverso bonifico o assegno bancario.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e multe fino a 50.000 euro per chi effettua quest’operazione al bancomat

Inoltre, a destare l’attenzione dell’Agenzia dell’Entrate potrebbero essere anche i prelievi effettuati per importi pari o superiori ai 1.000 euro, ma non finisce qui. Infatti oltre ai prelievi, anche i versamenti di denaro contante potrebbero far scattare i controlli per verificare la trasparenza del deposito.

Depositando oltre 999,99 euro sul conto tramite il bancomat potremmo incorrere nel rischio di una verifica degli organi di vigilanza di competenza tra cui anche la Guardia di Finanza.

Pertanto potrebbero arrivare controlli dell’Agenzia delle Entrate e multe fino a 50.000 euro per chi effettua quest’operazione al bancomat.

Infatti, qualora a seguito di un controllo risultassero delle irregolarità accertate, potrebbero scattare sanzioni da 1.000 a 50.000 euro.

Naturalmente la sanzione giunge solo a seguito della comprovata irregolarità, ma già solo il versamento potrebbe spingere ad indagare per capire quale sia la natura del contante appena depositato.

