Finalmente milioni di cittadini possono esclamare con certezza di aver ottenuto il cashback. Infatti basta controllare il conto corrente e trovare la gradita sorpresa economica. Nell’elenco degli accrediti sui conti correnti di milioni di italiani, appare il rimborso del 10% delle spese sostenute nell’ambito del cashback sperimentale di Natale.

Molti non potevano credere ai propri occhi ma effettivamente non stanno sognando perché il pannello delle notifiche degli smartphone di mezza Italia ha segnalato l’arrivo del credito. Entro il primo marzo oltre 3 milioni e 200mila cittadini otterranno quanto dovuto per le transazioni elettroniche fatte presso negozi, bar, ristoranti, supermercati e grande distribuzione, artigiani e professionisti.

Quante persone riceveranno i soldi?

Il rimborso del 10% sulle spese effettuate è riferito al periodo tra l’8 e il 31 dicembre 2020 entro una soglia di 150 euro. La Consap, su mandato dello Stato, sta elargendo 222 milioni di euro. Da quanto risulta, l’importo medio è di 69 euro a testa. Non è una grande somma ma con i tempi che corrono e la crisi sempre più asfissiante, ricevere soldi fa sempre piacere.

Il cashback avrà lunga vita?

Questa iniziativa è nata con l’intento di porre un freno all’evasione fiscale e anche per incentivare i consumi presso le attività di vicinato in un periodo di crisi economica. Per quest’anno il programma del rimborso del 10% continuerà su base semestrale mentre è a rischio invalidazione il Supercachback.

Supercashback ha le ore contate?

Quest’ultimo è il riconoscimento di 1.500 euro per le prime 100.000 persone che faranno entro il 30 giugno più transazioni. Purtroppo i furbetti hanno sfruttato le falle scovate nel sistema per ottenere benefici e scalare la classifica. I furbetti hanno frazionato i pagamenti in modo da aumentare le possibilità di vincere il “jackpot” di 1.500 euro. Al riguardo, il Ministero sta ipotizzando di rivedere le regole e potrebbe così scattare un congelamento del concorso. In attesa di sviluppi sul Supercashback, ora godiamoci la gioia di controllare il conto corrente e trovare la gradita sorpresa economica.