Ci sono persone che giurerebbero di mangiare pizza ogni giorno tanto che ne sono innamorati. E si potrebbe aggiungere non a torto visto che la pizza preparata in questo modo è un vero segreto di lunga vita.

Vivere a lungo

Il desiderio di ogni uomo è quello di vivere a lungo ma nello stesso tempo in buona salute. Quando poi si parla di salute bisogna intendere non solo la semplice salute fisica, ma anche quella mentale. Le due possono andare sicuramente di pari passo. Il segreto di lunga e buona vita non appartiene solo a un gruppo ristretto di superricchi che possono accedere a tutti gli ultimi ritrovati e cure mediche. Vivere bene e a lungo è possibile per tutti.

Una scoperta importante

Oggi molta attenzione della scienza è diretta al cosiddetto microbiota intestinale, conosciuto anche come flora batterica. Nel nostro intestino vivono miliardi di batteri. Alcuni di questi sono fondamentali per il buon funzionamento dell’intestino, ma non solo. Il microbiota è importante per l’equilibrio del metabolismo e l’assorbimento degli alimenti, ovvero quel meccanismo che ci permette di ingrassare o dimagrire. Ma è anche importante per potenziare il nostro sistema immunitario.

I cibi che fanno bene

Un microbiota sano significa una salute in forma nella maggior parte dei casi. Alcuni cibi sono molto utili a mantenere un microbiota equilibrato e sono quelli fermentati. Nella tradizione occidentale è soprattutto noto lo yogurt, ma ci sono anche i crauti, un prodotto fermentato dal cavolo cappuccio. Nel Caucaso si usa il Kefir, in Russia e in Giappone il tè kombucha, in Giappone anche il miso a base di soia, il tempeh in Indonesia.

La pizza preparata in questo modo è un vero segreto di lunga vita

Ma fra i prodotti fermentati ci sono anche quelli da forno che utilizzano il lievito madre, soprattutto il pane e la pizza. Il lievito madre è un tipo di lievito che oltre a donare un gusto molto particolare ai lavorati, contiene i fermenti lattici e i minerali più facili all’assorbimento.

Yogurt, pizza e pane con lievito madre certamente possono aiutare non poco il microbiota, premessa per una vita salutare e lunga. Parafrasando un celebre motto pubblicitario: chi mangia pizza campa cent’anni.