Durante le pulizie di casa è importante imparare a rispettare l’ambiente, guadagnando in salute, soldi e tempo. Nell’ambiente domestico vi sono già molte sostanze che possono danneggiare la salute, come muffe, vernici o detergenti, quindi perché non provare a farne a meno? Ecco qualche consiglio su come pulire la casa al meglio in maniera naturale, economica ed ecologica.

Consigli utili

Innanzitutto, è giusto che gli ospiti si tolgano le scarpe prima di entrare in casa, così già avrai ridotto la quantità di germi presenti. Per lavare il parquet evita i detergenti – che possono pure danneggiarlo – e vai di sapone di marsiglia e acqua bollente. Altre alternative al sapone sono il tea tree oil, un ottimo antibatterico disinfettante o l’aceto.

Un altro trick è asciugare le superfici con un panno dopo aver fatto la doccia o lavato il lavello, da tenere vicino sia in cucina che in bagno. Eviterai così che si formino residui di calcare o antiestetiche goccioline. Usa sempre il bicarbonato, uno dei prodotti più naturali e versatili per le pulizie di casa, scoprirai quanto è efficace e quasi a costo zero. Disinfetta ogni superficie, può essere usato in lavatrice e per combattere gli acari. Evita assolutamente ogni acquisto usa e getta – tanto comodo quanto dannoso per l’ambiente – e vai di panni riutilizzabili, come tovaglie o lenzuola per gli strofinacci o maglioni di lana elettrostatici per catturare la polvere. Ingegnoso, no? Un altro prodotto super economico da utilizzare in vari modi è l’aceto bianco. Può sostituire il brillantante nella lavastoviglie, è un ottimo anticalcare, puoi spruzzarlo sui vetri o usarlo come ammorbidente in lavatrice.

Anche il limone è un ottimo alleato naturale per le pulizie di casa! Lo puoi utilizzare per pulire i mobili insieme all’olio di oliva, oppure per eliminare la ruggine puoi utilizzare due cucchiai di sale e uno di succo di

limone. Efficace anche per pulire i vetri con acqua calda, il limone – insieme ad altri agrumi – se bruciato dà un buon profumo alla casa dopo aver cucinato! Per pulire ogni tipo di argenteria, puoi usare il dentifricio oppure mischiare bicarbonato con acqua, lasciare agire e poi sciacquare.

In cucina, utilizza l’acqua di cottura di pasta o riso (ricca di amido) come ottimo sgrassante per pulire piatti e stoviglie, in ausilio all’acqua bollente. Infine, cerca il più possibile di non sprecare cibo, comprando prodotti che poi non mangerai: non solo il cibo finirà in discarica, ma pure tutto ciò che è stato fatto a livello energetico per produrlo. Crea un menu fisso e vedrai che risparmio avrai!