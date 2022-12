Controlla il colesterolo, è ricco di vitamina C e si può usare in tante ricette: che ingrediente è?

Oltre ad arance, pompelmo e mandarini ecco un altro frutto ricco di vitamina C perfetto per digestione e colesterolo e ottimo in ricette dolci e salate. Scopriamo qual è.

Mentre il Natale si avvicina a grandi passi, tanti di noi cominciano ad essere un po’ più attenti a quello che portano in tavola.

Pensiero abbastanza comune è infatti quello di cercare di rimanere abbastanza leggeri in previsione dei pranzi e delle cene dei giorni di festa.

Ma non è tutto perché ci sono almeno altri due motivi per controllare un po’ più adeguatamente l’alimentazione.

Innanzitutto il freddo, che ci porta naturalmente a desiderare quel comfort food in grado di temprarci dopo giornate di pioggia o neve.

Non di minor importanza, poi, il fattore influenza: tra varianti del Covid e malanni di stagione si cerca riparo anche negli alimenti amici.

È questo ad esempio il caso dell’arancia, iconica fonte di vitamina C e grande protagonista di stagione assieme a mandarini e pompelmi.

Ciò detto, c’è un altro frutto in grado di supportare il nostro organismo sotto vari aspetti.

Nello specifico, controlla il colesterolo, è ricco di vitamina C e favorisce anche la digestione, oltre ad essere versatile in cucina.

Si tratta della melagrana, probabilmente meno consumata rispetto agli agrumi ma comunque abbastanza presente sulle tavole in questo periodo.

Qualche trucchetto per pulirla

Dolci e aciduli al tempo stesso, i chicchi della melagrana sono racchiusi in una buccia per molti difficile da eliminare.

Vediamo quindi innanzitutto 2 trucchetti furbissimi per superare quello che potrebbe essere un vero scoglio.

Nel primo caso, basta tagliare via la corona superiore e incidere circolarmente la buccia qualche centimetro più in basso.

A questo punto, eliminiamo la parte bianca centrale e schiacciamo il frutto leggermente facendolo roteare su un tagliere.

Incidiamo nuovamente la buccia, come se dovessimo tagliare delle fettine di frutto larghe ciascuna circa 3 cm.

Capovolgiamo quindi la melagrana sopra una ciotola e picchiettiamo la base con un cucchiaio: i chicchi dovrebbero uscire molto più agevolmente.

Oppure, ancora più semplicemente, incidiamo la corona con 4 tagli in modo da formare un quadrato alla sua base e tiriamola via.

Procediamo poi incidendo la membrana esterna del frutto come se volessimo tagliarlo a fette e apriamolo: prendere i semini diventa un gioco da ragazzi.

Controlla il colesterolo, è ricco di vitamina C ed è deliziosa in ricette dolci e salate: come si può cucinare la melagrana?

Una volta aperta la melagrana si può gustare singolarmente o essere impiegata in diverse preparazioni, alcune delle quali molto eleganti.

È il caso ad esempi del risotto alla melagrana, per cambiare un po’ e fare qualcosa di alternativo a quello giallo o con i funghi.

Ma questo frutto può essere impiegato anche in antipasti e contorni, magari da presentare proprio durante il pranzo di Natale.

Pensiamo ad esempio alle praline di ricotta e altro formaggio ricoperte di melagrana o alle varie insalate che aiutano a rinfrescare il palato.

Interessante è ad esempio l’abbinamento con cachi mela, radicchio, soncino, semi di finocchio, mozzarella e pistacchi.

Oppure possiamo arricchire con i chicchi di melagrana la tradizionale insalata di cappone che spesso viene servita a Natale.

Infine, un’idea potrebbe essere quella di preparare con questo frutto un sorbetto di fine pasto, leggero e delicatissimo.