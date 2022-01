Nessuno vorrebbe che la pelle delle proprie gambe assomigliasse a quella di un serpente.

Eppure, chi soffre di secchezza cutanea, spesso deve fare i conti con questo problema antiestetico e fastidioso.

La pelle secca, infatti, può manifestarsi in modi diversi.

Potrebbe iniziare con quella fastidiosa sensazione di sentirsi leggermente tirare accompagnata a ruvidità.

Potrebbe poi arrivare anche a screpolarsi, dare prurito e diventare squamosa.

L’inverno, poi, sarebbe la patria di questi fastidi, a causa del freddo alternato ad una vita in ambienti secchi e riscaldati.

Tutto ciò, allora, potrebbe mettere fuori gioco la nostra pelle e in particolare quella delle gambe.

In questi casi una visita dal medico di fiducia potrebbe essere la strada giusta da percorrere.

A ciò, però, potremmo associare qualche coccola 100% naturale per dare nutrimento e idratazione alle nostre gambe come se fossimo in un centro benessere ma direttamente a casa.

Contro pelle secca, squamosa e screpolata potremmo provare questi 3 rimedi naturali per gambe liscissime anche a 60 anni

Il nostro obiettivo, quindi, è idratare le gambe e per raggiungerlo potremmo sperimentare con questi 3 rimedi naturali che scopriremo nell’articolo di oggi.

In realtà, visti tutti insieme sembrerebbero un vero e proprio iter di bellezza da mettere in atto come pronto soccorso.

La prima cosa che potremmo fare è creare uno scrub per esfoliare la pelle in maniera meccanica ma dolce.

La sua funzione sarebbe quella di eliminare le cellule morte, pulire a fondo e rivitalizzare.

Il nostro scrub personale, però, dovrebbe essere anche molto idratante e per farlo potremmo utilizzare:

4 cucchiai di olio d’oliva, considerato anche un buon emolliente, anti age e antiossidante;

3 cucchiai di gel di Aloe Vera puro, lenitivo ed elasticizzante;

2 cucchiai di zucchero che daranno al prodotto quei piccoli granelli in grado di attuare l’esfoliazione.

Questi ingredienti li dovremmo mescolare insieme e dopo spalmarli sulle gambe con movimenti circolari dal basso verso l’alto.

Una crema fai da te

Dopo aver sciacquato lo scrub, la nostra pelle potrebbe aver bisogno di una crema e anche in questo caso potremmo essere noi i suoi produttori.

Quella che proponiamo è a base di:

3 cucchiai di miele ritenuto un idratante molto efficace, antibatterico, cicatrizzante e illuminante;

mezzo cucchiaio di olio di cocco, idratante ed elasticizzante;

albume d’uovo, rimpolpante e nutriente.

Per realizzarla basta mescolare l’albume, l’olio di cocco e il miele morbido con una frusta per 2 minuti circa.

Dopo, dovremmo applicarla in piccole dosi, massaggiarla fino ad assorbimento ed eventualmente conservare in frigo quella rimasta per massimo 2 giorni.

Un impacco multifunzionale

Se, invece, avessimo bisogno di una dose extra di idratazione potremmo pensare a quest’impacco, o maschera, per gambe da realizzare mescolando:

la polpa di un avocado, tonificante, emolliente e antiossidante;

10 gocce di olio di mandorle dolci, elasticizzante e lenitivo.

Dopo, dovremmo applicarlo per 10-15 minuti, magari avvolgendo le gambe con della pellicola e sciacquarlo con acqua tiepida.

Allora, contro pelle secca, squamosa e screpolata delle gambe questi potrebbero essere i nostri alleati di bellezza da fare in casa.

