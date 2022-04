Quante volte ci è capitato di tornare a casa e trovare la cucina invasa di moscerini della frutta, mosche e mosconi? Questo è il periodo perfetto per la proliferazione di questi insetti. Iniziano a popolare l’aria, a posarsi sulle piante, sugli alberi, su tutto ciò che trovano per la strada. Le mosche, più che i moscerini della frutta, amano gironzolare e svolazzare ovunque. E, quando trovano una finestra o una porta aperta, allora non esitano ad entrare e ronzare in giro.

Sbaglia chi pensa dipenda dallo sporco in casa

Purtroppo, è un problema tipico di questa stagione primaverile. Sono attirate dal clima mite e dagli odori soprattutto del cibo, arrivando così nelle nostre cucine e in casa. Chiunque pensi sia indice di sporco, in realtà si sbaglia. Anche dopo le pulizie di primavera, infatti, possiamo tranquillamente essere invasi dai moscerini. Sono infatti attirati dagli odori dolciastri e forti, come aceto, vino rosso, birra. Ma anche dalla frutta e dall’odore di cibo cotto in pentola. Esistono però dei metodi che, al contrario degli insetticidi chimici, possono liberarci del problema in modo completamente naturale. Gli insetticidi sono sostante chimiche che ci aiutano contro mosche e mosconi, ma non sono tanto indicati quando abbiamo animali in casa o bambini. E sarebbero anche sconsigliati in ambienti come la cucina, venendo a contatto con superfici che usiamo tutti i giorni o cibi che poi mangiamo.

Contro mosche e mosconi in casa e in cucina proviamo questi repellenti completamente naturali e fai da te

Come abbiamo detto, gli odori intensi attirano particolarmente le mosche e i mosconi, e potremo usare questo a nostro favore. Potremo optare per una miscela fatta di 1 litro di aceto bianco e mezzo litro di menta. Lasciamo macerare per una settimana in un barattolo coperto e, una volta pronta, dovremo solo filtrare e riporre in uno spruzzino. Successivamente potremo spruzzarlo in cucina, bagno o nelle altre stanze della casa, per eliminare la presenza delle mosche. Un’altra possibilità è il basilico. Mettere una piantina fresca sul davanzale della stanza farà in modo che queste non entrino.

Attenzione, perché nel caso in cui non fosse curato bene o fosse pieno di parassiti, potremo ritrovarci con un intero sciame di mosconi avvinghiati sulla pianta. Infine, potremo anche creare un insetticida completamente naturale, fatto in casa. Prendiamo mezzo litro di acqua, un cucchiaio di sapone liquido per i piatti, uniamo e agitiamo. Spruzziamo sulla soglia delle finestre e delle porte e vedremo che questo terrà lontano qualsiasi fastidioso ronzio. Contro mosche e mosconi in casa e in cucina basteranno, quindi, questi piccoli trucchetti intelligenti per liberarcene una volta per tutte.

