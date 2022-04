Le tendenze per la primavera-estate 2022 non si fermano al solo abbigliamento. Infatti, dopo le giacche anni ’90 o le scarpe eleganti ma comode, ecco che arriva un atro accessorio indispensabile per vivere al meglio questa nuova stagione di sole. Oltre all’abbigliamento, dobbiamo anche considerare un’altra serie di fattori che rientrano, appunto, nella categoria accessori. In questa troviamo collane, orecchini, bracciali, ma anche gli amatissimi occhiali da sole. Spesso sottovalutati, sono in realtà un oggetto indispensabile soprattutto per coloro che soffrono di problemi agli occhi o di particolare sensibilità alla luce.

Per una primavera da far girare la testa è questo l’accessorio indispensabile per donne e uomini, ed ecco come scegliere il modello giusto

Proteggerci dai raggi ultravioletti, infatti, non è solo indispensabile per evitare le prime scottature primaverili, ma anche per proteggere gli occhi dalla luce troppo forte e nociva. La pelle potrebbe risentire dei tanti mesi invernali e aver bisogno di qualche protezione solare, anche solo per una passeggiata al parco o una gita fuori porta nel weekend. Gli occhi, invece, che potrebbero risentire anche delle allergie primaverili, potrebbero sviluppare lacrimazione o fastidi al campo visivo. Quindi, una copertura potrebbe aiutare contro questi sintomi fastidiosi. Per questo è importante comprare il paio di occhiali adatto a noi, considerando anche una serie di fattori legati al modello.

Scegliamoli in base a ciò che ci piace e che ci sta bene

Per prima cosa concentriamoci sul modello: grandi o piccoli? La scelta migliore, infatti, è prendere come riferimento 2 punti importanti del viso, ovvero le guance e le sopracciglia. La montatura non dovrà mai appoggiarsi alle guance, perché potrebbe risultare scomoda, e dovrà arrivare o subito sotto o subito sopra le sopracciglia. Per intenderci, o coprirle interamente o non coprirle affatto. Per quanto riguarda la forma, qui entra in gioco il gusto personale di ognuno. Se preferiamo essere estrosi, possiamo osare anche sul colore. Se invece amiamo una linea più classica, potremo trovare tante buone opportunità da non sottovalutare. L’importante è che l’occhiale non sembri appiccicato al viso, ma poggiato armoniosamente. Se abbiamo un volto tondeggiante, magari evitiamo i modelli che possano far risaltare un lato che non ci rispecchia molto.

Quindi evitiamo occhiali dalla forma tonda o troppo piccola. Per un volto lungo, invece, possiamo anche pensare ad un modello stile anni ’50 oppure un bel XXL. I colori che vanno di moda quest’anno sono sicuramente più caldi e avvolgenti. Come un bel tartarugato, un verdone o verde muschio e, addirittura, un bel bordeaux. Ma anche giallo senape, nero intramontabile e bianco per la spiaggia tra qualche mese. Per una primavera da far girare la testa, basta scegliere il modello di occhiali adatto al nostro viso. E in un lampo avremo protetto i nostri occhi con stile.

