Contro la mazzata sulle bollette luce e gas arriva il Dl Aiuti quater con un provvedimento indigesto

Gli aiuti alle famiglie ed alle imprese contro il caro bollette sono in dirittura d’arrivo. E questo perché è atteso per giovedì 10 novembre del 2022 il Dl Aiuti quater. Che approderà, in particolare, al Consiglio dei Ministri, forte di risorse che superano la soglia dei 9 miliardi di euro.

All’interno del provvedimento, inoltre, dovrebbero esserci alcune misure palesemente indigeste agli ambientalisti. Su tutte l’atteso via libera alle trivellazioni a partire da 9 miglia dalla costa. Ma con l’obbligo di destinazione della materia prima estratta alle imprese energivore.

Contro la mazzata sulle bollette luce e gas, ecco il decreto del Governo Meloni

Inoltre, viene data per certa pure la proroga dello sconto sulla benzina e sul diesel. Attraverso una proroga del taglio delle accise. In particolare, lo sconto di 30,5 centesimi al litro sul carburante dovrebbe essere prorogato fino alla fine dell’anno. Insieme al credito di imposta di cui possono avvalersi le imprese energivore.

In più, contro la mazzata sulle bollette luce e gas, il Governo Meloni starebbe valutando pure l’innalzamento della soglia dei fringe benefit a favore dei lavoratori. Soglia innalzata dal Governo guidato da Mario Draghi, per il 2022, fino a 600 euro. Includendo tra i costi rientranti nel fringe benefit pure il pagamento delle utenze di luce, gas e acqua dei lavoratori dipendenti.

Al riguardo si vocifera in merito ad un innalzamento del fringe benefit fino a 1.000 euro con focus proprio sulla copertura delle spese per le utenze del lavoratore dipendente. Nel ricordare che, così come è previsto dalla disciplina legata ai fringe benefit, il Bonus 600 euro, che potrebbe essere innalzato a 1.000 euro, come detto, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Dopo il Dl Aiuti quater, il Governo Meloni subito al lavoro per la Legge di Stabilità per il 2023

Allo studio, inoltre, ci sarebbe pure una misura di rateizzazione delle bollette dell’elettricità. Visto che, nel quarto trimestre del 2022, l’ARERA per l’energia elettrica ha fissato dall’1 ottobre scorso le tariffe più alte di sempre nel nostro Paese.

Con il Dl Aiuti quater del Governo che, sostanzialmente, andrà a mettere in sicurezza i mesi di novembre e di dicembre del 2022 per le famiglie e per le imprese proprio contro il caro energia. Dopodiché si passerà, per il Governo guidato dalla Premier Giorgia Meloni, alla messa a punto della Legge di Bilancio per il 2023. Con grandi attese per i provvedimenti sulle pensioni ed in particolare sulle misure di pensionamento anticipato. Sui Bonus edilizi e, soprattutto, sul reddito di cittadinanza.