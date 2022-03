Contro il rincaro bollette ecco cosa stanno facendo molte persone per risparmiare sia soldi che luce e gas

Dopo anni di buio totale, stavamo per alzarci “più forti di prima”. E adesso, una nuova sfida d’affrontare. I rincari che riguardano i più importanti aspetti della vita quotidiana. Luce, gas e benzina. Sicuramente non ci saremmo aspettati questi aumenti, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato.

Eppure, è così. Siamo ancora sotto shock per tutto quello che sta accadendo, così come per le cifre che abbiamo visto sulla bolletta. Ma anche l’aumento dei prezzi della benzina, del GPL e del diesel non scherzano. Alcuni, addirittura, sono superiori ai 2,50 euro al litro.

In questo periodo, dunque, la parola che riecheggia nella mente di tutti è “risparmio”. Contro il rincaro bollette, cosa possiamo fare per risparmiare? Innanzitutto, ricordiamo che gli oggetti che sprecano più energia sono gli elettrodomestici.

E pochi sanno che questo elettrodomestico fa impennare la bolletta della luce. Dovremmo usare gli elettrodomestici con attenzione. Soprattutto dovremmo staccare la spina quando non li utilizziamo, così come evitare lo standby.

Altra raccomandazione è quella di usare gli elettrodomestici, nonché di usufruire della luce stessa, solo quando strettamente necessario. Nel senso che, se abbiamo una tariffa bioraria, allora approfittiamone solo la sera. Invece, per risparmiare gas, quando cuciniamo, abbassiamo la fiamma.

In ogni caso, molte persone stanno chiedendo la rateizzazione della bolletta stessa.

Cosa dice la legge in merito

L’ARERA, in seguito all’art.1 della Legge di Bilancio, dal comma 503 al comma 510, ha emesso una delibera, che riguarda tutti i consumatori con un contratto di fornitura sia di maggior tutela che di mercato libero.

Nello specifico, nella Legge di Bilancio si legge che le aliquote degli oneri di sistema relative alle utenze domestiche e non, a bassa tensione, con potenza fino a 16,5 kW, siano annullate. Per quanto riguarda il gas metano destinato all’uso civile ed industriale, le fatture relative ai primi 3 mesi dell’anno siano soggette all’IVA del 5%. In aggiunta, si dovrebbe provvedere a ridurre le aliquote degli oneri di sistema anche per il gas.

Pertanto, a favore dei clienti economicamente svantaggiati e morosi, la Legge di Bilancio suggerisce un piano di rateizzazione di 10 mesi, “senza produrre interessi”, secondo le modalità espresse dall’ARERA. Seguendo queste indicazioni, nella delibera dell’ARERA, si legge che, a seguito della scadenza della bolletta e del relativo sollecito, i gestori indichino l’offerta della rateizzazione.

La rateizzazione deve eguagliare il numero di fatture emesse, per un massimo di 10 mesi, e la prima rata deve avere un importo del 50% di quello totale, mentre le successive devono essere dilazionate con importi inferiori.

Contro il rincaro bollette ecco cosa stanno facendo molte persone per risparmiare sia soldi che luce e gas

Dunque, alla luce di quanto detto, per le bollette scadute possiamo richiedere la rateizzazione, che potrebbe permetterci di mettere da parte qualche euro in più. La richiesta della rateizzazione ci viene offerta dai gestori stessi nell’atto di sollecito.

In ogni caso, la richiesta può essere fatta sul sito del proprio gestore, cliccando sulla sezione apposita, oppure chiamando al numero verde indicato. Se si preferisce, ci si può recare presso uno degli store più vicini.