I primi tepori stanno per arrivare e noi avremo voglia di spogliarci e vestirci più leggeri. Potremo infatti dire addio a cappotti e giubbotti, a sciarpe e cappelli. Ma sarà una transizione così facile e veloce come la immaginiamo quella verso la primavera? Attenzione, perché potrebbe capitarci un noioso inconveniente. Infatti, potremmo essere colpiti da un disturbo tipico di questa stagione: il torcicollo. E potremmo davvero rimanere molto infastiditi se questo si dovesse protrarre per parecchi giorni.

Ecco come alleviare il dolore di un semplice ma fastidioso torcicollo

Dovremo sicuramente consultare il nostro medico se nel giro di 24 ore il torcicollo non dovesse andar via. Potremmo avere bisogno di qualche terapia mirata oppure non si tratta di un semplice colpo d’aria. Forse dietro si nasconde una patologia più seria anche se non preoccupante.

Ma qualora fossimo consapevoli che il torcicollo sia semplicemente dovuto a una nostra imprudenza potremmo agire in diversi modi.

Innanzitutto, quella parte andrebbe riscaldata. Quindi potremmo decidere di indossare un foulard per qualche giorno. Porterebbe maggiore ristoro se questo foulard fosse indossato la sera, prima di andare a letto e fosse caldo. Potremmo riscaldarlo avvolgendolo con una borsa di acqua calda o metterlo qualche minuto su uno dei nostri termosifoni ancora accesi.

Potremmo anche decidere di riscaldare la parte più indolenzita con la stessa borsa dell’acqua calda mentre questa riscalda il nostro foulard. Anche dormire nella migliore posizione possibile ci aiuterà. Il cuscino adatto farà la differenza.

Contro il colpo d’aria di primavera e il torcicollo ecco 3 rimedi per farli passare e durano solo 10 secondi

La mattina sarebbe bene sciogliere la parte dolente con dei piccoli esercizi di piegamento della testa. Incliniamo leggermente verso sinistra e poi verso destra. Infine, facendo anche una piccola circonduzione. Compiamo quest’azione dolcemente, senza sforzare nessuna zona, aiutandoci con le mani per fare i movimenti giusti. Nel giro di qualche giorno tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Se poi ci trovassimo sul luogo di lavoro e la posizione da seduti non ci facesse stare per nulla bene, potremmo optare per questo piccolo trucchetto. Dovremmo avvolgere un asciugamano e formare un rotolo. A questo punto potremmo posizionarlo dietro la schiena all’altezza della zona lombare. In questo modo la zona del rachide, ove proviamo il fastidioso torcicollo, non ne risentirebbe molto se dovessimo stare seduti per molte ore.

Contro il colpo d’aria di primavera che potrebbe colpire testa e spalle esistono molti rimedi, dai medicinali antiinfiammatori alla fisioterapia più adatta al nostro problema. Starà a noi scegliere come agire per stare meglio.