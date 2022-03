I nostri capelli sono uno degli aspetti che compone il nostro biglietto da visita.

In poco tempo, solitamente insieme alle mani, al viso e al look, dicono qualcosa di noi, senza che si apra bocca.

Avere una piega ordinata, quindi, potrebbe dare sicuramente una mano, così come un taglio o una tinta giusta che sappia valorizzarci.

Per esempio, in vista della primavera, per schiarire i capelli potremmo provare questa colorazione a bassa manutenzione che spopolerà anche per over 60.

Oppure, potremmo lanciarci verso uno di questi 4 tagli richiestissimi nel 2022 che volumizzano e slanciano la figura.

Tuttavia, alcune volte, nonostante tutti i nostri sforzi e quelli del parrucchiere, i capelli ci danno del filo da torcere.

Questo è il caso di chi soffre di cute grassa e forfora, ma anche di chi ha una chioma sfibrata, spenta, secca e che sembra prematuramente invecchiata.

In tutti questi casi, come scopriremo nell’articolo di oggi, potrebbe aiutarci semplicemente qualche goccia di un profumatissimo unguento.

Contro capelli grassi, forfora, prurito e doppie punte potrebbero bastare 4 gocce di questo prodigioso elisir naturale antiage e ricostituente

A portata di mano nel nostro beauty, o tra le mensole del bagno, dovremmo avere una boccettina di olio di rosa mosqueta, piccola ma potentissima.

Questa pianta è un arbusto spinoso che cresce in maniera del tutto spontanea in Cile, nelle zone centrali e meridionali.

I suoi fiori sono molto belli e di colore rosa, più o meno intenso, ma sono i suoi frutti la vera ricchezza della rosa mosqueta.

Infatti, custodiscono al loro interno una serie di semini dai quali si estrae proprio un olio “prodigioso”.

Esso conterebbe al suo interno rilevanti percentuali di omega 3 e omega 6, ma anche vitamina E, antiossidanti e carotenoidi.

Il benessere della chioma

Innanzitutto, l’olio di rosa mosqueta avrebbe delle proprietà rinfrescanti e sarebbe in grado di agire in caso di eccesso di sebo per riequilibrarne una naturale produzione.

Poi, avrebbe anche un’altra importante virtù e cioè contrastare la desquamazione che può coinvolgere l’intero cuoio capelluto.

Quindi, sarebbe un toccasana contro capelli grassi, forfora, prurito, alleviando rapidamente inestetismi e fastidi.

Ancora, l’olio di rosa mosqueta sarebbe un ottimo idratante e nutriente, in grado di rendere i capelli morbidi, lucenti, sani e sempre giovani.

Infatti, sarebbe in grado di contrastare secchezza e fragilità soprattutto nella zona delle lunghezze, prevenendo la formazione delle odiosissime “doppie punte”.

Inoltre, per completare il quadro, potrebbe creare uno scudo contro aggressivi agenti esterni come freddo, inquinamento e raggi UV.

Un impacco di bellezza

Per quanto riguarda l’uso, dovremmo scegliere un olio puro da applicare direttamente sulla capigliatura.

L’ideale sarebbe fare un impacco prima dello shampoo, utilizzando appena 4-5 gocce.

2 potremmo spalmare su tutta la cute, con movimenti circolari, e altre 2/3 potremmo cospargerle sulle lunghezze, insistendo sulle punte.

Poi, dovremmo appuntare i capelli e indossare una cuffia o un asciugamano per tenerli al caldo circa 30 minuti.

Infine, dovremmo risciacquare con abbonante acqua tiepida e procedere con lo shampoo e la solita hair beauty routine.