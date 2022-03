Uno dei più grandi limiti nei confronti del consumo di pesce è il contenuto di spine che non tutti accettano di buon grado. Per questa ragione molti prediligono ricette a base di molluschi come i calamari o il polpo. Non a caso abbiamo più volte fornito ricette a base di questi ingredienti, come questo delizioso polpo cotto senz’acqua in padella.

Di seguito, invece, analizzeremo un pesce delizioso che in molti non tengono in considerazione, ma piace a tutti perché senza spine e facile da cucinare. Inoltre, potremmo rinforzare ossa e denti grazie al contenuto di minerali presenti in questo pesce delizioso.

Ricco di minerali

La rana pescatrice è un pesce reperibile mar Mediterraneo e nelle acque atlantiche e che è possibile acquistare tutto l’anno. La rana pescatrice, detta anche coda di rospo, sarebbe un fedele alleato della salute, in particolare dell’apparato osseo e dei denti, grazie ai tanti minerali al suo interno. Attraverso questo pregiato dono del mare potremmo assumere una buona quantità di sali minerali come il fosforo, fondamentale per la salute di denti e ossa. Il potassio poi aiuterebbe a mantenere la pressione nella norma, rivelando nella rana pescatrice anche una potenziale alleata del cuore.

Ma i pregi non finiscono qui, perché oltre ad essere senza spine, la rana pescatrice vanterebbe anche un bassissimo apporto calorico. Infatti su 100 g di prodotto sembrerebbe che le calorie rilevate siano poco più di 60.

Dunque, oltre ad essere un piatto facile da cucinare, potrebbe essere una buona soluzione per diete a basso regime calorico.

Potremmo rinforzare ossa e denti con questo pesce magro senza spine ma ricco di fosforo e potassio

Come detto, la coda di rospo è facilissima da cucinare e la ricetta più facile da realizzare e più nota è “alla mugnaia”. Per realizzare un’ottima pescatrice alla mugnaia non dovremo fare altro che togliere la pelle al pesce e tagliarlo a tocchetti ed infarinarlo. Possiamo scegliere una farina più leggera e digeribile, come quella di riso, al posto di quella 00. Successivamente metteremo a sciogliere una noce di burro in poco olio per poi aggiungere i tocchetti in padella fin quando non saranno dorati. A questo punto irroriamo con del succo di limone, e correggiamo con sale e pepe a piacimento.

In alternativa possiamo cuocere la coda di rospo in forno con pomodorini, olive, capperi, origano e olio d’oliva per avere un piatto ancora più leggero.

