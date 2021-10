Quando le temperature si abbassano e il clima comincia a farsi sempre più piovoso, asciugare i panni stendendoli fuori può richiedere una vita. Di contro, stendere i panni in casa ha diverse controindicazioni. La prima è che siamo costretti a ingombrare il bagno o i termosifoni delle camere con stendini e grucce. La seconda è che i vestiti possono impregnarsi con gli odori provenienti dalla cucina o dal camino (per chi ce l’ha). La terza è che la casa può puzzare di umido, visto che i vestiti ci metteranno un bel po’ prima di asciugarsi. Per tutti questi motivi, a volte la cosa migliore da fare per non combattere con il bucato umido è acquistare un’asciugatrice. Ma spesso acquistare un’asciugatrice può essere particolarmente dispendioso, per questo è bene consultare i consigli degli esperti.

Contro bucato che puzza dopo la lavatrice potremmo provare queste eccellenti asciugatrici individuate da un recente sondaggio

Il mercato delle asciugatrici è ormai ricco di prodotti, spesso molto costosi. Per questo è bene capire su cosa stiamo investendo i nostri soldi prima di farlo. Ci viene in soccorso Altroconsumo, che confronta i prodotti più venduti per stilare una classifica delle migliori opportunità per qualità e per prezzo. Gli esperti hanno confrontato circa 75 diversi modelli di asciugatrici, ricavandone una lista di prodotti eccellenti e a buon prezzo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sul gradino più alto del podio troviamo la BEKO MDX837BI, al prezzo di 499 euro. A seguire abbiamo la BEKO DRX837WI (385 euro) e la ELECTROLUX EW9H297DY (598 euro). Ottimi prodotti, a prezzi ancora abbordabili, specialmente se comparati con la qualità, sono anche la BOSCH WTR87TW8IT (492 euro) e la BEKO DRX722W (299 euro). La lista poi continua, ricca di opportunità per ogni fascia di prezzo ed esigenza. Possiamo consultarla semplicemente visitando il sito di Altroconsumo.

Quali sono le asciugatrici meno care e quali quelle che consumano meno energia

Insomma, contro bucato che puzza dopo la lavatrice potremmo provare queste eccellenti asciugatrici individuate da un recente sondaggio. Però prima di acquistare una nuova asciugatrice dobbiamo sapere che ne esistono di due tipi. Le prime sono le cosiddette asciugatrici a resistenza elettrica, che asciugano i capi grazie al calore emanato da una ventola. Queste sono solitamente le asciugatrici meno care, ma il consumo di energia elettrica è maggiore. Le altre asciugatrici sono quelle a pompa di calore. La tecnologia al loro interno è più complessa, dunque hanno un costo di base superiore. Il consumo di energia elettrica, però, è notevolmente minore.

Approfondimento

Le migliori opportunità qualità prezzo per acquistare un’aspirapolvere secondo una recente indagine