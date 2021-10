Siamo in macchina da ore per un lungo viaggio oppure bloccati nel traffico durante il tragitto quotidiano verso il lavoro. Quale che sia la circostanza, avere la batteria scarica del nostro smartphone potrebbe essere un disastro. All’inizio, potrebbe sembrare innocuo collegare il telefono alla porta USB dell’auto. Ma a meno che non sia assolutamente necessario, caricare il nostro cellulare in auto potrebbe essere un grosso errore.

Molti lo ignorano ancora, ma ecco perché dovremmo smettere subito di caricare il telefono in auto

Ricaricare del telefono in auto potrebbe rappresentare un rischio per il nostro telefono.

La maggior parte delle persone usa l’accendisigari, che generalmente fornisce 12V. Gli smartphone in genere utilizzano 5V durante la ricarica. L’adattatore normalmente è in grado di regolare in sicurezza la tensione. Tuttavia, se l’adattatore non funziona correttamente o non è prodotto dallo stesso produttore del telefono, può inviare troppa energia allo smartphone e potenzialmente danneggiarlo. La maggior parte delle volte potremmo non notare subito il danno, poiché generalmente colpisce la batteria del telefono, diminuendone la salute.

Ma ci sono scenari peggiori. Ricaricare lo smartphone con l’accendisigari potrebbe danneggiare la porta di ricarica del telefono o la scheda madre stessa, danni molto più costosi.

Come scongiurare i danni al nostro cellulare

Per scongiurare i danni al nostro cellulare, una buona regola sarebbe quella di utilizzare sempre il caricabatterie per auto ufficiale del produttore del telefono. Questo garantirebbe la massima qualità e un’adeguata regolazione della potenza.

Sarebbe meglio inoltre fare un po’ di ricerche sul nostro veicolo e sui cavi che stiamo utilizzando. Nel caso fossimo ancora preoccupati per la potenza in uscita, potremmo pensare di investire in un Power Inverter Car Adapter. Questo adattatore è in grado di rilevare eventuali rapidi cambiamenti nella potenza in uscita dalla presa di corrente dell’auto (l’accendisigari) e regolare in modo sicuro la potenza in uscita verso lo smartphone. Questi tipi di adattatore sono più grandi dei tradizionali caricatori per auto, ma sono infinitamente più sicuri. Hanno anche l’ulteriore vantaggio di essere dotati spesso di prese di alimentazione CA integrate per fornire alimentazione anche ai laptop. Quindi molti lo ignorano ancora, ma ecco perché dovremmo smettere subito di caricare il telefono in auto.

Un ultimo aspetto ancora più importante. Ricordiamoci sempre che non è sicuro usare il telefono durante la guida di un veicolo. Ogni volta che le mani di una persona lasciano il volante o gli occhi lasciano la strada, diventa incredibilmente pericoloso per loro e per le altre persone intorno a loro.