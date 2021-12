In un’Italia dilaniata dalla crisi causata dalla pandemia, la ripresa è lenta ma c’è speranza in fondo al tunnel. Non è sempre facile trovare lavoro, specialmente quando chi lo offre richiede il requisito dell’esperienza. Ma quando parliamo di “speranza”, ci riferiamo anche ad offerte più malleabili come questa offerta di lavoro per un supermercato famoso che assume anche senza esperienza.

I concorsi, poi, sono una via percorribile per cercare di trovare il “posto fisso”, che tanto stava a cuore a Checco Zalone nel suo famoso film. Infatti, è previsto un contratto a tempo indeterminato per diplomati e laureati con questi concorsi a scadenza gennaio 2022.

Un lavoro presso i Comuni delle città italiane

Sono stati indetti diversi concorsi pubblici in alcune città italiane. Scopriamo insieme quali sono e i requisiti per accedervi.

Iniziamo dalla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, vicino Pordenone, che ha indetto un concorso per il reclutamento di 4 istruttori tecnici da assumere con contratto a tempo indeterminato, aperto anche ai diplomati. L’organico sarà diviso tra la Comunità citata sopra, il Comune di Travesio, il Comune di Meduno e il Comune di Vito D’Asio. Oltre ai requisiti comuni a tutti i concorsi, quelli altrettanto essenziali sono il possedimento della patente B o altre superiori, la conoscenza dell’inglese e dei sistemi informatici. Per quanto riguarda il titolo di studio, è necessario avere il Diploma di Geometra o Perito. Oppure la Laurea in diversi corsi come in Architettura, Ingegneria edile, Urbanistica, giusto per citare una minima parte di quelle richieste. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 7 gennaio 2022 tramite PEC all’indirizzo comunita.pfo@certgov.fvg.it. Oppure tramite raccomandata indirizzata alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.

Anche il Comune di Rivoli, vicino Torino, ha indetto un concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di geometri da scegliere tra coloro che posseggono il Diploma di Geometra o Istruzione tecnica o Laurea. Altri requisiti sono gli stessi del concorso visto precedentemente. La domanda deve essere inviata entro il 10 gennaio 2022 via PEC all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it.

Ultimo concorso

Ultimo concorso che segnaliamo è quello indetto dal Comune di Padova per il reclutamento di 13 unità di personale a tempo indeterminato da dividere in 9 istruttori tecnici, 3 operai capo e 1 istruttore direttivo tecnico forestale. Oltre ai requisiti comuni, altri sono Diploma di Geometra o Costruzioni o tanti altri. E Laurea in diversi corsi come, per citarne una, in Scienze e tecnologie agrarie e forestali. Bisogna inviare la candidatura entro il 3 gennaio 2021 esclusivamente in via telematica all’indirizzo https://istanzeonline.comune.padova.it/iol_public/.

Contratto a tempo indeterminato per diplomati e laureati con questi concorsi a scadenza gennaio 2022

In realtà non assumono solamente questi Comuni italiani ma tantissimi altri da Nord a Sud, per cui invitiamo i lettori a ricercare più dettagliatamente. Inoltre, consigliamo di leggere bene i bandi di concorso, soprattutto per tutto ciò che riguarda i requisiti richiesti. In aggiunta, ecco come prepararsi al meglio alle prove dei concorsi pubblici senza spendere soldi.