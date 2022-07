Contratti a tempo indeterminato anche per i diplomati in questa meraviglia italiana che si affaccia sul mare

Le opportunità di lavoro sono da cogliere al volo. Sono tante le persone, infatti, che cercano un posto che possa soddisfarle e stimolarle. Non sempre in ambito professionale è facile trovare una cosa del genere. Proprio per questo motivo, quindi, bisognerebbe rimanere sempre aggiornati sulle occasioni che abbiamo intorno.

Il concorso presso l’Università Orientale di Napoli potrebbe essere la nostra occasione per trovare il ruolo che ci piace

Ad aprire un concorso davvero interessante per molti di noi è quello dell’Università Orientale di Napoli. Infatti, in questo caso, il bando offre ben 3 contratti nell’area tecnico-scientifica e di elaborazione dei dati.

Il ruolo offerto sarà suggellato, per i vincitori del concorso, con un contratto a tempo indeterminato. Ovviamente, coloro che verranno scelti lavoreranno in Campania, nelle sedi dell’Università Orientale di Napoli. In questo caso, i candidati non dovranno preoccuparsi di alcun limite di età. Dunque, coloro che si sentono idonei per questo ruolo, potranno presentare domanda in modo libero. Il requisito richiesto sarà il diploma.

L’esito del concorso, ovviamente, sarà determinato da diverse prove a cui i candidati dovranno sottoporsi. In questo caso, è prevista una prova scritta e una orale. Potrebbe essere presente anche una prova preselettiva in base al numero dei candidati idonei. Per prepararsi al meglio, bisognerà conoscere nozioni di diverse materie. Tra queste, l’utilizzo degli strumenti nell’architettura dei sistemi di comunicazioni, i programmi informatici più usati, i motori di ricerca, le applicazioni per i dispositivi mobili.

Bisognerà dimostrare di saper creare contenuti e di essere abili nella scrittura sul web. Inoltre, sarà richiesta la capacità di apprendimento nella logica di Lifelong Learning e di erogazione del servizio di help desk telefonico. Sarà richiesto anche il codice dell’Amministrazione Digitale con le nuove integrazioni, la legislazione universitaria e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo o tedesco).

Per candidarsi, bisognerà andare sulla pagina ufficiale dell’Università. Ci sarà una quota di iscrizione per accedere a questi contratti a tempo indeterminato anche solo con il diploma. La scadenza per l’invio della domanda è fissata alle 23:59 del 25 luglio.

