Contrasterebbe il colesterolo alto e i disturbi digestivi l’erba che possiamo raccogliere in questo periodo per sbizzarrirci in cucina

Lo abbiamo detto spesso e anche stavolta dobbiamo ribadirlo, la salute parte (anche) dalla tavola. Eh si, perché come spesso sottolineiamo, la salute e il benessere sono il risultato di molteplici fattori.

Tra questi ricordiamo, ovviamente, l’adozione di corretti e sani stili di vita, come lo svolgimento di un’attività fisica, anche moderata purché ci sia. Oltre a questo, anche l’astensione da vizi come il fumo e l’alcol è fondamentale. Infine, ma non per ordine di importanza, per la prevenzione di diversi malanni una corretta alimentazione svolgerebbe un ruolo di primo ordine.

In questo senso possono venirci in aiuto professionisti del settore, medici nutrizionisti, che possono guidarci a delle scelte consapevoli per la nostra tavola. Tuttavia, la natura da sola può sorprenderci con dei regali meravigliosi che è bene conoscere. Tra questi un’erba che cresce proprio in questo periodo contrasterebbe il colesterolo alto e i disturbi digestivi.

La salute in cucina

L’erba in questione sarebbe il luppolo. Molti la conosceranno a causa della birra, nella quale la parte del fiore viene utilizzata come erba aromatizzante. Eppure, è possibile trovarla, proprio in questo periodo, a bordo strada, accanto a siepi, reti e prati incolti.

In particolar modo da utilizzare in cucina sono le cime di luppolo. Queste possono essere utilizzate innanzitutto per preparare delle fragranti e soffici frittate. Un’altra prelibatezza è invece il risotto alle cime di luppolo, un primo in grado di stupire piacevolmente qualsiasi commensale.

Se, però, non abbiamo grosse velleità culinarie, potremo utilizzarle per preparare anche una buona tisana. Una volta raccolti vanno tenuti in ammollo per qualche minuto con del sale grosso o, in alternativa, del bicarbonato. Dopo averli sciacquati possiamo lessarli in acqua bollente per qualche minuto ed eccoli pronti per essere utilizzati per le nostre ricette.

Contrasterebbe il colesterolo alto e i disturbi digestivi l’erba che possiamo raccogliere in questo periodo per sbizzarrirci in cucina

Ma quali sarebbero, dunque, le proprietà di quest’erba? Il luppolo sembrerebbe essere appunto un buon alleato contro il colesterolo alto e i disturbi digestivi ma non solo. Sembrerebbe essere infatti utilissimo anche nelle infezioni alla vescica e contro disturbi intestinali.

Migliorerebbe, inoltre, l’appetito e le funzioni urinarie e avrebbe proprietà antibatteriche. I suoi fiori essiccati, poi, avrebbero delle interessanti proprietà benefiche contro ansia e irrequietezza, nonché contro i disturbi del sonno. Insomma, potremmo proprio avere tra le mani un bel “mazzetto” di salute.

Dunque, non resta che organizzare una bella passeggiata alla ricerca di quest’erba, alleata dentro e fuori dalla cucina.

Approfondimento

Né D né B12 ma questa sottovalutata vitamina ridurrebbe il colesterolo migliorando anche umore e memoria