Passano i giorni, passano le settimane, ma lo scenario a Wall Street riamane ancora molto incerto. Infatti, continuano ad arrivare indicazioni contrastanti dai mercati azionari americani. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana si alternano segnali che annullano i precedenti lasciando gli investitori in balia degli eventi. Una situazione molto complessa che, almeno per il momento, non lascia spazio investimenti di lungo respiro.

Continuano ad arrivare indicazioni contrastanti dai mercati azionari americani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 8 settembre a quota 34.576,59, in rialzo dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,75%.

Time frame giornaliero

Le prime tre sedute della settimana sono state impostate al ribasso dando seguito al segnale del venerdì della settimana precedente. La seconda parte della settimana, però, ha visto una reazione delle quotazioni che hanno dato timidi segnali di ripresa.

La proiezione ribassista (linea tratteggiata), quindi, si è rafforzata, ma resta sempre il forte supporto in area 34.000, che fino a ora ha frenato l’accelerazione ribassista.

Per i rialzisti, invece, un ruolo chiave è giocato dall’area individuata dai livelli 35.000 – 35.200. Una chiusura giornaliera sopra questi livelli potrebbe confermare la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea continua. In caso contrario i ribassisti potrebbero nuovamente tentare l’affondo secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

È interessante notare che al termine della seduta di venerdì 8 settembre c’è stato un interessante segnale rialzista. Vedremo che avrà seguito nelle prime sedute della prossima settimana.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, potrebbe favorire una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

