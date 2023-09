Incredibile afflusso di denaro per 3 segni che potrebbero comprare per tentare la fortuna con un Turista per Sempre durante la fase retrograda di Giove, Saturno e Nettuno

La fase retrograda dei Pianeti scombina programmi e mescola casi fortunati e calma piatta. Alcuni segni zodiacali in questa ultima parte dell’anno potrebbero essere fortunati nel partecipare a concorsi a premi e lotterie.

In passato la fase retrograda dei Pianeti era vista come generatore di conflitti ma l’astrologia moderna la considera come fondamentale per perfezionare progetti e obiettivi. Cosa significa fase retrograda? In alcune fasi dell’anno, osservando i Pianeti, questi sembrano rallentare il loro movimento e invertirlo. Si tratta di una illusione ottica a cui viene assegnato dagli appassionati di astrologia un significato simbolico preciso. La retrogradazione planetaria può ben collegarsi al tentativo di conquistare la Dea Bendata grazie all’acquisto di biglietti per le lotterie più ricche.

Una delle vincite più ambite è quella del Turista per Sempre che permette di ottenere 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il costo del biglietto è di soli 5 euro ma la vincita è in grado di stravolgere le nostre vite. Questo tipo di vincita si sposa benissimo con le fasi retrograde. Dobbiamo approfondire i nostri progetti, questo capitale potrebbero essere adeguato al compito. Una vincita più sostanziosa ci impigrirebbe facendoci perdere del tutto la bussola.

Occasione d’oro

Nel 2023 Giove sarà retrogrado dal 4 di settembre al 31 dicembre. L’incredibile afflusso di denaro per 3 segni zodiacali che hanno problemi finanziari riguarda il Toro. Chi è nato sotto questo segno ama fare la bella vita. Giove retrogrado lo mette alla prova ma potrebbe nascondere una sorpresa finale. In questi mesi bisogna sfruttare i suoi movimenti. Come fare?

Bisogna essere aperti e consapevoli, positivi e propositivi. Un biglietto vincente “potrebbe uscire fuori” in questi 3 mesi riportandoci sui binari giusti. Non perdiamo l’occasione. Attenzione però a non farsi prendere troppo la mano! Ogni tanto tentare la fortuna si può, ma attenzione a non farlo diventare una vera e propria malattia.

Incredibile afflusso di denaro per 3 segni che potrebbero tentare la fortuna

Saturno è retrogrado dal 17 di giugno al 4 di novembre. Questa è una buona notizia per il Capricorno. Questo movimento ha creato qualche difficoltà economica per un segno che invece è sempre molto abile con il denaro. La salita è questi finita, ora ci sarà la discesa. Un acquisto di un Turista per Sempre durante le 4 settimane di ottobre potrebbe portarci a un colpo di fortuna. Ci siamo convinti che Saturno non ci ama ma non è così, ci ha voluto dire che i soldi non devono modificare i nostri obiettivi ma aiutarci a realizzarli. Cerchiamo di utilizzare al meglio la vincita che potrebbe giungere.

Nettuno è retrogrado dal 30 di giugno e lo sarà fino al 6 dicembre. Ottimo per il segno dell’Ariete che è quello a cui questo Pianeta toglie e regala con maggiore frequenza durante i cambi di movimento. Il rapporto tra Ariete e denaro è spesso conflittuale, l’Ariete utilizza i soldi per ottenere successo poi vive una fase di disinteresse. Una vincita che ci regala un capitale protratto nel tempo potrebbe portarci anche stabilità emotiva oltre che finanziaria. Potremmo comprare un Turista per Sempre in questi mesi autunnali e potremmo avere buoni riscontri grazie ai nostri astri preferiti.