L’astrologia azteca non ha dubbi: amore, destino e fortuna nelle prossime settimane per questi 4 segni

Grande svolta per alcuni segni fortunatissimi nelle prossime settimane. Quale segno avrà più successo economico e sentimentale? Scopriamo cosa dice l’oroscopo azteco!

L’oroscopo azteco, antica saggezza che affonda le radici nelle tradizioni dei nativi del Messico precolombiano, offre preziose prospettive sul futuro. Questo popolo aveva una profonda conoscenza dell’astrologia ed era esperto di oroscopo e previsioni. Il loro calendario divinatorio divideva l’anno in 18 mesi di 20 giorni. Quindi, a differenza dell’oroscopo tradizionale, i segni non corrispondono a periodi ma a giorni specifici. Quindi in ogni mese del calendario classico si possono trovare tutti i segni aztechi più di una volta. Sarà divertente scoprire qual è il tuo segno azteco, se non lo sai basta fare una piccola ricerca su Google.

L’astrologia azteca non ha dubbi, al primo posto c’è il Coccodrillo

Se il tuo segno è il Cipactli, allora preparati per un periodo straordinario in amore e finanze nelle prossime settimane. La tua capacità di affascinare e connetterti con gli altri sarà inarrestabile, attirando l’amore e l’attenzione. Sul fronte finanziario, sarai guidato da intuizioni sagge che ti porteranno verso opportunità redditizie. Fai affidamento sulla tua abilità di adattamento e sfrutta le sfide come trampolini di lancio per il successo.

Poi troviamo il Coatl, il Serpente Piumato che vivrà un periodo di rinascita e rinnovamento. Il tuo fascino irresistibile attirerà nuove relazioni amorose, e la tua capacità di comunicare chiaramente aprirà porte nel mondo finanziario. Dimentica le paure passate e abbraccia le opportunità che si presenteranno sulla tua strada.

Aquila e Coniglio saranno al top verso la fine di settembre

Per coloro che appartengono al segno Quauhtli, l’Aquila, l’amore e il successo economico sono in arrivo. Le relazioni esistenti saranno più intense e appaganti, mentre nuovi incontri porteranno entusiasmanti avventure amorose. Sul fronte finanziario, la tua determinazione e un buon investimento ti guideranno verso il successo. Fai piani a lungo termine e sii paziente, perché le tue azioni daranno frutti.

Infine, se il tuo segno azteco è Tochtli, il Coniglio, ti attendono settimane di grande fortuna. L’amore ti sorprenderà con connessioni profonde e durature, mentre la tua abilità di investire saggiamente porterà a crescita finanziaria. Sfrutta la tua naturale gentilezza e tenacia per raggiungere nuove vette in tutti gli aspetti della tua vita. Se pensi di meritare un aumento non tirarti indietro, fai la richiesta e otterrai quel che ti spetta.

In conclusione, l’astrologia azteca non ha dubbi, 4 segni sono destinati a brillare nelle prossime settimane. Sii fiducioso, coltiva il tuo amore e investi con saggezza. Il successo è a portata di mano per coloro che seguono le stelle azteche.

