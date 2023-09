Settimana debole per il Ftse Mib Future che tira fuori gli artigli solo nel corso dell’ultima seduta quando riesce a recuperare dai circa l’1,4%. Quindi, dalla chiusura di venerdì arrivano segnali incoraggianti per i rialzisti sul Ftse Mib. Tuttavia, i rialzisti non possono ancora cantare vittoria. Le quotazioni, infatti, sono ancora in bilico anche se i supporti continuano a reggere. Ci troviamo, quindi, al cospetto di una fase molto incerta che, però, ha i suoi punti di riferimenti osservando i quali ci potrebbero essere elevate probabilità di uscirne indenni.

Dalla chiusura di venerdì arrivano segnali incoraggianti per i rialzisti sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta dell’8 settembre con un ribasso dello 0,33% a quota 28.262. La settimana ha chiuso al ribasso dell’1,50%.

Time frame giornaliero

Tutta la settimana è stata all’insegna del ribasso con la proiezione ribassista (linea continua) che continua a resistere. Tuttavia, l’ultima seduta della settimana ha dato un brutto colpo ai ribassisti. Dopo il test del supporto in area 27.765, infatti, le quotazioni hanno recuperato circa l’1,4% dai minimi. Purtroppo, però, la corsa si è fermata in corrispondenza della resistenza in area 28.300. Il superamento di questo livello sarebbe un’ottima indicazione di inversione rialzista che verrebbe confermata da una chiusura giornaliera superiore a 28.461. In questo caso potrebbe prendere forza la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea tratteggiata.

In caso contrario continuerebbe a essere valida la proiezione ribassista che, però, potrebbe accelerare solo nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 27.765.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori incominciano a volgere al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

