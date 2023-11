Giornata importante per le azioni MFE B che si avviano a chiudere la quarta settimana di fila al rialzo, un pattern che non si registrava dal febbraio 2021. Ma cosa è successo alla società per fare questo sprinta alle quotazioni? Il dividendo eccezionale e i conti fanno volare le azioni MFE il cui destino di medio termine potrebbe decidersi nel corso dell’ultima seduta della settimana.

Una rapida panoramica sui conti societaria e le indicazioni arrivate sulla politica dei dividendi

Nei primi nove mesi il gruppo di del biscione ha registrato ricavi per 1,86 miliardi di euro, con una generazione di cassa di 285 milioni di euro. Le indicazioni più importanti, però, arrivano dalla pubblicità. A ottobre, infatti, la pubblicità è salita dell’8% in Italia, mentre sugli 11 mesi segna un +1,5%. Segnali di ripresa, poi, arrivano anche dalla Spagna.

Anche l’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2023 ha dato indicazioni interessanti. Infatti, nonostante gli investimenti in sviluppo in Spagna e Germania (145,9 milioni) e la remunerazione degli azionisti (140 milioni per la distribuzione dei dividendi MFE avvenuta in luglio) è rimasto stabile rispetto ai dati del 31 dicembre 2022.

Infine, la società ha confermato la politica dei dividendi secondo la quale il 50% dell’utile netto viene pagato come dividendo. Ricordiamo che, in relazione all’esercizio 2022, è stato pagato un dividendo dal rendimento pari a circa il 9%.

Il dividendo eccezionale e i conti fanno volare le azioni MFE: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 23 novembre a quota 3,0590 €, in rialzo del 6,18% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio erano circa due anni che non si registravano quattro settimane di fila al rialzo. Come si vede dal grafico, però, alla chiusura di giovedì le quotazioni sono rimaste sotto il livello chiave in area 3,0919 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

In caso contrario, un ritracciamento potrebbe essere molto probabile.

