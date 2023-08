Altra giornata positiva ieri. Cosa attendere da ora in poi? Non è ancora cambiato nulla e il quadro tecnico settimanale e mensile è sempre ribassista e nessuna nuvola si è diradata all’orizzonte. Come regolarsi quindi? Il movimento degli ultimi giorni va seguito con attenzione e con un attento monitoraggio dei primari supporti di breve termine. Cautela quindi, continua il rimbalzo a Wall Street ma non è ancora rialzo.

La fine di questo mese darà indicazioni importanti

Il setup del 17 agosto sembrerebbe aver stoppato per il momento il ritracciamento mansile, ma oggi è davvero prematuro affermare che il peggio sia alle spalle. Basta osservare che la candela settimanale in formazione è una inside, quindi non sta cambiando nulla. Solitamente poi le inside, se sarà così anche a fine settimana, non fanno altro che da apripista a nuovi movimenti in linea con la tendenza principale. Questa è ribassista, quindi gli effetti molto probabilmente saranno tali. Tranne che entro venerdì si formerà inversione rialzista settimanale.

Poi la nostra attenzione verrà posta a quello che accadrà a fine mese.

Attenderemo infatti, ribassi di alcuni mesi se le chiusure di agosto saranno inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Cosa attendere da oggi a domani?

Continua il rimbalzo a Wall Street ma non è ancora rialzo: i livelli chave per mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del 23 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.472,98

Nasdaq C.

13.721,03

S&P500

4.436,01.

Nuove vendite con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.248

Nasdaq C.

13.484

S&P500

4.382.

Al momento gli obiettivi ribassisti sono ancora intatti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Vedremo cosa accadrà. Quale probabilità al momento diamo a un’inversione rialzista del movimento settimanale in corso? Molto bassa, ma pronti a ricrederci.

