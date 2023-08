Salento, ecco quando e dove andare in vacanza per spendere poco, con risparmi di oltre il 60%

Salento, terra di arte e di cultura, di sole e di mare, meta preferita del turismo internazionale. Quanto costa andarvi in vacanza? Molto, soprattutto dopo i rincari di questa estate. Ma ecco quali destinazioni scegliere e in quale periodo, per avere degli sconti davvero consistenti.

Molti italiani hanno disertato il Salento questa estate per via dei consistenti rincari delle strutture ricettive. In alcune località una famiglia di quattro persone è arrivata a spendere fino a 500 euro per una giornata al mare con consumazione in ristorante e pernottamento in B&B. E così in tanti hanno preferito il mare meno costoso dell’Albania o della Grecia. Ma ora, secondo un’analisi di Assoutenti, i prezzi dovrebbero scendere e anche in modo consistente. Ecco dove.

I costi per una settimana di vacanza di una famiglia tipo

L’indagine di Assoutenti ha calcolato i costi di una vacanza di una famiglia tipo formata da 4 persone, in diverse località di mare italiane nella settimana dal 12 al 19 agosto e, successivamente, nella settimana dal 9 al 16 settembre. Bisogna infatti aspettare queste date per avere riduzioni di prezzi molto consistenti. A fine agosto i prezzi si abbassano ma solo lievemente mentre nel periodo preso in esame le riduzioni possono superare il 60%. La stima è stata fatta sommando i costi di una struttura ricettiva a tre stelle a quelli del volo, attraverso i dati forniti dai principali motori di ricerca del settore turistico e aereo. I cali più significativi si registrano in Puglia.

Salento, ecco quando e dove fare una vacanza

Ad agosto Gallipoli si è rivelata una delle località più costose della Puglia. Il prezzo per una struttura ricettiva a tre stelle (B&B, hotel, residence) nella settimana 12-19 agosto oscilla tra 1.160 e 9.090 euro. Con la mezza pensione si parte da 4.140 euro. Il costo è stato calcolato per una famiglia tipo composta da due adulti e due minori con età inferiore ai 13 anni. Il volo poi, considerando la tratta Milano-Brindisi andata e ritorno per lo stesso nucleo familiare, costa 845 euro. Quindi per una settimana a Gallipoli a Ferragosto una famiglia spende 2.005 euro, considerando solo i prezzi base. A settembre i prezzi scendono drasticamente a 662 euro, di cui 192 per il volo e 470 per l’albergo. Una riduzione del 67%.

I migliori ristoranti secondo le recensioni dei turisti

Salento, ecco quando e dove andare: a settembre, a Gallipoli. Settembre è dunque il periodo migliore per fare una vacanza nella perla dello Jonio o in altre località pugliesi. Il mare è meraviglioso e pulito e i piccoli borghi sulla costa incantevoli. La cucina salentina poi è densa di sapori mediterranei e porta a tavola mescolanze sapienti di frutti del mare e della terra. La cosa migliore è quella di gustarla nelle trattorie tipiche in cui c’è un buon rapporto qualità-prezzo e dove i sapori sono semplici ed autentici. A Gallipoli i migliori ristoranti secondo il parere degli utenti di siti specializzati sono Don Ciro – Pizza Napoletana, A Casa Nascia – Home Restaurant e Baguetteria De Pace. Vi si possono gustare pizze superlative, piatti tipici e la migliore puccia del Salento.

