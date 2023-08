Ricette con la pasta sfoglia: Benedetta Parodi la usa per preparare 2 veloci torte salate spendendo davvero poco

Hai della pasta sfoglia nel frigorifero ma non sai come utilizzarla? La torta salata è sempre una buona idea e ti permette di realizzare ricette salva cena e svuota frigo. Oggi siamo qui per darti dei consigli suggerendoti 3 golose ricette di una delle più famose conduttrici tv italiane: Benedetta Parodi.

Sei appena rientrato dalle ferie e non sai che cosa cucinare? Se hai nel tuo frigorifero un rotolo di pasta sfoglia, la soluzione è molto semplice.

Al ritorno dalle ferie spesso il nostro frigorifero è pressoché vuoto. Se non hai voglia di andare subito al supermercato, puoi usare la pasta sfoglia per creare ricette anti-spreco.

Questo preziosissimo ingrediente costa molto poco e ti permette di realizzare gustosi antipasti, finger food e veri e propri piatti unici. La torta salata è una pietanza che di norma si prepara con le uova ed altri ingredienti a nostro piacere. Puoi realizzarla in versione vegetariana oppure con salumi, carne e formaggi: resta a te scegliere cosa preferisci.

Con questo articolo, ti diamo gli spunti per 3 ricette a basso costo ma dal sapore irresistibile grazie alle idee di Benedetta Parodi.

Ricette con la pasta sfoglia: quella mediterranea e vegetariana è una vera delizia

Occorrono: 1 rotolo di sfoglia, 300 g di melanzane grigliate surgelate, 250 g di pomodorini, 200 g di formaggio tipo Galbanino, basilico, sale e pepe.

Taglia le melanzane grigliate ancora fredde, unisci i pomodorini lavati per bene e tagliati a cubetti. Taglia a pezzetti anche il Galbanino e mescola il tutto. Insaporisci con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e basilico.

Srotola la sfoglia e falla aderire per bene alla teglia che hai scelto. Preriscalda il forno a 180 gradi. Bucherella con i rebbi della forchetta la sfoglia e versa al suo interno il mix di verdure e formaggio.

Arrotola i bordi della sfoglia, infornala e falla cuocere per circa 30 minuti. Il risultato? Una torta salata dal gusto incredibile e davvero semplice da fare.

Le melanzane grigliate e surgelate costano circa 2,50 euro, 250 g di pomodori 2 euro e un rotolo di pasta sfoglia intorno a un euro. Il Galbanino, invece, circa 2,70 euro.

Una versione golosa, ricca e dal sapore intenso: spenderai poco più di 6 euro

Cerchi sapori intensi? Ti servono: un rotolo di pasta sfoglia, 300 grammi di zucchine, 50 grammi di speck; 150 grammi di formaggio tipo Galbanino. Inoltre, userai 3 uova, 2 spicchi un tuorlo, latte, sale e pepe.

Lava e taglia a cubetti piccoli le zucchine. Trasferiscile in padella e falle rosolare insieme a un filo d’olio, sale e l’aglio per circa 10 minuti. Metti le zucchine dentro un recipiente rimuovendo l’aglio, unisci lo speck tagliato a striscette e aggiungi le uova. Mescola il tutto e aggiungi il formaggio tagliato a pezzetti. Aggiusta di sale e pepe.

Preriscalda il forno a 180 gradi e trasferisci la sfoglia dentro la teglia. Bucherella la sfoglia e versa il composto al suo interno, arrotola i bordi e fai cuocere per 30 minuti.

Le ricette con la pasta sfoglia sono sempre deliziose e spesso amiche del portafoglio. 300 grammi di zucchine costano circa 1,50 euro, lo speck circa 2 euro, la sfoglia circa un euro e il Galbanino meno di 3 euro.