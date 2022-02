Che Buzzi Unicem sia un ottimo titolo è stato più volte scritto nei nostri report. Recentemente, poi, abbiamo affrontato il tema del lungo termine e concluso che è un titolo su cui poter puntare per rialzi anche superiori al 100%. Le raccomandazioni degli altri analisti (15 giudizi), infatti, stimano un fair value a 27,06 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano a un prezzo obiettivo in area 45 euro circa, in rialzo dal precedente giudizio di 41 euro.

Il titolo, però, non è solo interessante nel lungo termine. Anche in condizioni di mercato difficili, infatti, continua il momento propizio per le azioni Buzzi Unicem che potrebbero salire nel breve di oltre il 15%.

La valutazione del titolo Buzzi Unicem

Dal punto vista dei fondamentali, infatti, il titolo conferma le sue eccellenti potenzialità.

In termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto di oltre il 50% rispetto alla media dei suoi competitors. Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, è anche confermato dal Price to Book ratio. La società, poi, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow conferma la sottovalutazione superiore al 50% rispetto alla media dell settore di riferimento.

Infine, anche gli analisti hanno un giudizio molto positivo sul titolo. Il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Nonostante questi numeri nell’ultimo anno il titolo ha fatto peggio del settore di riferimento. Buzzi Unicem, infatti, ha perso circa il 6% a fronte della media dei suoi competitors che ha guadagnato circa il 10%.

Continua il momento propizio per le azioni Buzzi Unicem che potrebbero salire nel breve di oltre il 15%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 16 febbraio a quota 20,12 euro in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e una conferma della rottura della forte resistenza in area 19,86 euro (I obiettivo di prezzo) aprirebbe le porte al raggiungimento degli altri obiettivi indicati in figura per un potenziale apprezzamento di circa il 15%.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 19,86 euro potrebbe far invertire al ribasso e portare a nuovi minimi sotto area 18 euro.