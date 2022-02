Evitiamo gli sprechi di acqua grazie a queste 10 regole d’oro della scuola primaria utili nella vita di tutti i giorni

Che sia estate o inverno non fa differenza, gli sprechi di acqua in un modo o in un altro sono presenti in ogni famiglia e incidono sull’ambiente e sul bilancio familiare.

L’acqua è una risorsa limitata nel Pianeta ed evitarne il consumo soprattutto se inutile è un dovere a cui non possiamo sottrarci.

Il consumo da parte dei bambini è inconsapevole, i giochi e le attività di casa difficilmente sono visti come occasioni di spreco.

Coinvolgere in bambini in attività didattiche insegnando a casa e nelle scuole i comportamenti utili per prenderci cura del Pianeta è un modo intelligente per apprendere.

Ciò che si può imparare può tornate utile anche ai genitori che spesso non si accorgono di quanto sia delicata la questione.

Torniamo bambini

Se evitiamo gli sprechi di acqua imparando a gestire i consumi tramite i giochi, il Mondo della fantasia con cui i bambini scoprono le prime cose importanti avrà una doppia funzione.

Gli insegnamenti della scuola su come comunicare con i nostri figli e su quali sono i comportamenti giusti da tenere in casa valgono per loro quanto per noi.

Le idee possono essere le più svariate.

Possiamo creare messaggi colorati da appendere al frigo o alla lavagna al posto di una ricetta come promemoria anche per noi stessi.

Ricordiamoci che i piccoli tendono a imitare i grandi e il buon esempio è sempre il primo strumento per un’educazione migliorativa.

Se guardiamo con loro un cartone animato in cui l’acqua sia protagonista possiamo provare a coinvolgerli positivamente.

L’età in cui imparano dalla tecnologia si sta abbassando sempre di più.

Questa consapevolezza può svilupparsi con maggiore facilità scaricando un’app per bambini in cui ci sia una storia che riguarda gli sprechi dell’acqua,

Anche leggere una favola della buonanotte riguardante l’acqua è un modo per passare del tempo insieme senza rinunciare a un insegnamento.

Evitiamo gli sprechi di acqua grazie a queste 10 regole d’oro della scuola primaria utili nella vita di tutti i giorni

La scuola ci insegna come comunicare con i nostri figli ma è necessario individuare i comportamenti che sbagliamo per capire come risparmiare concretamente.

Chiudere il rubinetto mentre ci laviamo le mani o i denti può essere facilmente insegnato.

L’acqua che utilizziamo negli ambienti domestici non deve mai essere buttata via, se non contiene sapone possiamo innaffiare le piante del balcone.

Fare la doccia invece del bagno potrebbe farci risparmiare 30 litri di acqua per volta, tenerla chiusa mentre ci insaponiamo potrebbe aumentare il nostro contributo all’ambiente.

Utilizzare l’acqua corrente solo quando serve evitando di lasciarla scorrere mentre siamo in cucina è un buon esempio che i piccoli potrebbero seguire.

Spiegare a nostri figli che possiamo raccogliere e utilizzare l’acqua fredda dei rubinetti in attesa che si riscaldi può essere un grande insegnamento.

I bambini rimangono sempre colpiti dalla furbizia dei più grandi.