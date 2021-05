Contagio Covid, se arrivano crisi epilettiche improvvise si tratta di un primo segnale preoccupante

Le cosiddette “crisi comiziali” vale a dire l’epilessia, con o senza la drammatica complicanza delle convulsioni, sono uno dei problemi più monitorati al momento a proposito di Covid. Queste crisi si possono manifestare prima della scoperta dell’infezione, ma anche durante i ricoveri o come postumi.

Possono riguardare anche persone che non hanno mai sofferto di problemi neurologici. Ecco quando possono insorgere e cosa bisogna sapere. Le notizie sono raccolte dalla Redazione Salute di Proiezioni di Borsa.

Contagio Covid con una neuro complicanza molto pericolosa

Contagio Covid, attenzione: se arrivano crisi epilettiche improvvise si tratta di un primo segnale preoccupante. L’epilessia è una complicanza che risulta molto pericolosa. E che può moltiplicare per quattro i casi di morte.

In ogni caso richiede una degenza ospedaliera più lunga. Così dichiarano dall’Harvard Medical School di Boston. Ma sono sempre di più anche i danni al cervello. Benché i malati raramente subiscono crisi convulsive. Le convulsioni sono delle contrazioni della muscolatura e sono distinte in convulsioni toniche, quando sono prolungate. E cloniche quando si alternano a un rilasciamento muscolare.

L’Università di Brescia studia questo disturbo sempre più diffuso

I docenti di neurologia dell’Università di Brescia stanno studiando l’epilessia da Covid. Le crisi sono anticipate dall’insorgere improvviso di uno stato confusionale. Nonché da disturbi della parola che durano pochi minuti, tipici di chi soffre di alcolismo. E anche da infezioni urinarie o polmoniti. Dunque, non bisogna fare confusione.

Il 30% dei pazienti malati di coronavirus con complicanze neurologiche ha sofferto di epilessia, pur non avendo mai accusato problemi neurologici. Queste crisi possono essere anche recidive a sei mesi di distanza dalle dimissioni ospedaliere.

Non sono ancora chiare tutte le cause che scatenano le crisi epilettiche durante il contagio Covid, anche se in convalescenza si manifestano quasi sempre senza convulsioni. Sembra che siano causate dalla reazione del corpo alla violenza della febbre molto alta provocata dall’infezione. In altri casi l’epilessia si manifesta dopo una insufficienza respiratoria. Altre volte, dipende da meccanismi mediati dal sistema immunitario. Infine, si ha come conseguenza del danno ischemico, che può registrarsi in questi pazienti.