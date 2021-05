Nelle favole per bambini parlare di case di paglia è una metafora della labilità di obiettivi ottenuti senza sforzo e in poco tempo, una metafora della vanità di successi privi di fondamenta e in generale della caducità del tempo. Le case di paglia si associano all’idea di arretratezza e povertà. Eppure, le nuove tecniche costruttive e le nuove tecnologie consentono di costruire delle formidabili case di paglia, modernissime, ecosostenibili (il risparmio sui consumi si aggira intorno al 75%) ed economiche. Tutti si possono permettere la casa dei sogni moderna ed ecosostenibile con questa tecnologia brevettata.

La paglia

Pensando alla paglia, immaginiamo subito a un materiale povero, facilmente infiammabile, in grado di provocare fastidiose allergie (spesso lo si confonde con il fieno). In realtà, la paglia utilizzata nell’edilizia è una paglia fortemente compressa. Questo conferisce diverse caratteristiche che permettono di superare tutte le remore iniziali. La paglia è un ottimo isolante e garantisce abitazioni di classe A dal punto di vista energetico (con conseguente abbattimento dei costi, come già anticipato). In uno studio dell’Università di Pavia, su un materiale brevettato denominato Pablok, è stata dimostrata la resistenza al calore di una parete in paglia ad oltre 1000°C (ottenendo una certificazione REI120 per la resistenza al fuoco). È inoltre sicurissima in zona sismica e i muri resistono a violente sollecitazioni. Con accorgimenti tecnici di bioarchitettura, su cui non ci dilungheremo, pioggia e vento non sono un problema.

Quanto costa una casa in paglia?

Solo in Italia ci sono centinaia di edifici in paglia, sia privati sia pubblici (per esempio le due scuole gemelle di Aqui Terme, primi edifici ad avere ottenuto la Certificazione di Sostenibilità Ambientale Nazionale Itaca). Parliamo di costi: una casa normale costa mediamente 1500 euro al metro quadro; una casa in paglia costa circa 200 euro a metro quadro. Trattandosi di prefabbricati la manodopera è minima. Tutto questo ha un notevole impatto sull’ambiente e sull’economia familiare. Tutti si possono permettere la casa dei sogni moderna ed ecosostenibile con questa tecnologia brevettata.