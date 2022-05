Sembrerà di essere al ristorante rientrando a cena la sera ma con grande sorpresa è il profumo di una ricetta semplice e povera ma gustosissima

Il caldo comincia a farsi sentire anche nelle scelte della tavola. Forno in ferie e via alla pasta fredda e alle insalate di riso. Per non parlare delle insalatone varie, con e senza tonno, che ci accompagneranno per tutta l’estate. Ci sono delle sere che vorremmo tuffarci letteralmente in una vasca di anguria e melone, ma ci sono anche i nostri ragazzi che hanno fame. Rientriamo a casa la sera dal lavoro e la cucina si popola di familiari con la bocca aperta. Come accade alla mamma rondine quando torna al nido. Se il tempo è tiranno e magari anche il frigo è vuoto, ci sono sempre e comunque delle soluzioni interessanti. Così come la nostra Redazione cerca di proporre sempre delle ricette saporite, originali, speriamo, e, con un occhio alla linea. Come quella che vedremo oggi e il cui profumo potrebbe far impazzire i vicini di casa.

Quel tocco di fantasia in più

Sembrerà di essere al ristorante rientrando a cena con tutti questi profumi che allieteranno la nostra tavola. Le nostre nonne ci hanno tramandato che in cucina alle volte basta un tocco di fantasia per rendere eccezionale anche un sugo semplice. Ed è quello che faremo con queste semplicissime linguine ai porri per 4 persone:

400 grammi di linguine, o pasta lunga a nostro piacere;

4/5 porri medi;

1 pomodoro;

olio EVO;

sale e pepe;

pane da tostare;

spezie ed erbette aromatiche a nostro piacere.

La ricetta prevede un abbinamento del primo con delle fette abbrustolate, tipo bruschette ed aromatizzate a nostro piacere con aglio, erba cipollina, curry e quanto altro ci possa stuzzicare la fantasia.

Vediamo comunque di veloci passaggi di questa ricetta:

puliamo bene i nostri porri, avendo cura di eliminare le classiche estremità verdi;

tagliamoli a striscioline di 1 o c2 cm di spessore;

possiamo tranquillamente cuocere nel microonde per 5 o 6 minuti, o in alternativa in padella;

laviamo e affettiamo anche il pomodoro, aggiungendolo ai porri, regolandolo di sale e pepe e mettendolo sempre nel microonde per una decina di minuti, o, in padella se abbiamo preferito questo tipo di cottura;

mettiamo sul fuoco una pentola con acqua bollente e scoliamo la nostra pasta al dente;

facciamo saltare in padella, assieme al nostro sugo e accompagnando con delle fette di pane tostato, che avremo insaporito con delle spezie utile erbe aromatiche a nostro piacere.

