Le travi a vista oltre ad avere un’utilità strutturale danno carattere alla nostra casa. Immense ville ben curate, con soffitti altissimi uniti alle travi a vista, sono subito sinonimo di eleganza e raffinatezza. Magari abbinate ad una parete di design come punto focale di tutta la stanza o ad una scala sospesa.

A volte basta un piccolo dettaglio per trasformare una casa nella norma in una uscita da un catalogo. E ormai le travi a vista vengono utilizzate come elemento d’arredo per moltissimi stili, non solo quello rustico. L’importante però, è combinare nel modo giusto gli arredi e i pavimenti così da creare un ambiente elegante. Oggi vedremo proprio qualche suggerimento per trasformare la nostra casa con le travi in una moderna e chic.

Consigli per arredare in stile moderno stanze con travi a vista

Chi ha le travi a vista ha già un grossissimo vantaggio rispetto ai classici soffitti. Anche se le misure non ci sembrano poi così esagerate, le travi rendono otticamente più grande ogni ambiente. Il segreto è però utilizzare il colore più adatto, anche se vogliamo lasciarle color legno. Infatti, a seconda della tonalità scelta potremo dare uno stile diverso al nostro arredamento.

Una trave color legno scuro, ad esempio, si adatta a uno stile più rustico o classico. Se vogliamo dare un tocco moderno alle nostre travi, meglio optare per un color legno chiaro o addirittura il bianco. Possiamo anche osare con toni del grigio o antracite, soprattutto se amiamo lo stile industriale.

Arredi e pavimenti in linea con lo stile contemporaneo

Se abbiamo in mente di cambiare completamente l’aspetto della casa, ci sono alcune cose da valutare. Prima di tutto, evitiamo di riempire gli ambienti con grossi mobili su ogni parete. Il minimalismo è un’ottima soluzione moderna per creare una casa stupenda e accogliente. Pochi pezzi utili, dai toni freddi mixati con elementi più grezzi o anche laccati. Magari optiamo per una parete attrezzata di contrasto sull’antracite e travi legno chiaro. Però, a questo punto per uno stile più contemporaneo, meglio evitare anche il pavimento in legno. Un gres porcellanato è la soluzione più adatta, che si abbina anche a travi bianche o scure. Altrimenti una piastrella bianca di grandi dimensioni, che rende più chic e raffinata tutta la stanza.

Grazie a questi utili consigli per arredare in stile moderno potremo cambiare completamente aspetto alla nostra casa. Qualche piccolo lavoro, senza ristrutturare tutto, può fare la differenza, mantenendo bassi i costi. Pensiamo sempre che per rendere più spazioso un ambiente sia necessario abbattere per forza delle pareti. Ma, in realtà, con qualche piccolo trucco e un po’ di pittura possiamo trasformare l’aspetto di una camera. Basta solo capire quali pareti enfatizzare per ingannare l’occhio e allargare gli spazi.

