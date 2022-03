Almeno una volta nella vita tutti siamo stati a dieta. Qualcuno con l’obiettivo di perdere peso, oppure a causa di un’intolleranza o di un regime alimentare specifico. Ciò che accomuna tutti è la scelta di eliminare alcuni alimenti preferendone altri con l’obiettivo di stare meglio.

Spesso, quindi, alla parola dieta accostiamo quella di rinuncia. Rinunciare al pane, ai carboidrati, agli zuccheri, alla frutta etc. Ci sono casi in cui la dieta è e deve essere drastica per funzionare. Ma quando si tratta di perdere peso, la rigidità potrebbe non essere la soluzione più indicata.

Si sente spesso parlare di persone dimagrite grazie a diete drastiche, riprendere tutti i chili in poco tempo. Per evitare rinunce scoraggianti e ricadute, nell’articolo di oggi troviamo alcuni consigli golosi per chi è a dieta e vuole vivere felice. Ma com’è possibile mangiare tutto, o quasi, e al contempo perdere i chili di troppo?

La prima risposta è facendo sport. Sappiamo che camminare ogni giorno dai 30 ai 60 minuti è un toccasana per mente e corpo. Anche per chi ha superato i 50 anni, dedicarsi ogni giorno alla camminata sportiva può fare miracoli. Ma scopriamo insieme qualche altro segreto.

Consigli golosi per chi è a dieta e non vuole rinunciare ai grassi buoni evitando quelli cattivi e colesterolo alle stelle

Secondo gli esperti di alimentazione, l’attenzione principale va alla scelta degli alimenti e alle quantità. In principio basterà sostituire alcuni cibi ipercalorici e grassi con altri più leggeri e più digeribili. Per esempio, la colazione è il pasto più importante della giornata e non va mai saltato.

Per garantire al corpo il giusto apporto energetico e non rischiare voragini a metà mattina, bisogna scegliere alimenti ricchi di fibre e proteine. Abbiamo già parlato dei 5 errori più comuni che si fanno quando si fa colazione. Preferiamo gallette e pane integrale al posto dei biscotti, creme di mandorla o nocciole al posto della marmellata zuccherata.

Se parliamo di condimento, è bene ridurre l’olio d’oliva a 1 cucchiaio colmo al giorno senza rinunciare al gusto. Stessa cosa per i formaggi, da preferire stagionati come il Parmigiano, ma senza esagerare.

Alle verdure crude preferiamo quelle cotte, più digeribili e gustose. Mentre allo zucchero sostituiamo miele e altri dolcificanti naturali (datteri, uvetta, malto, etc). Se sentiamo bisogno di dolce, prepariamo dei biscotti senza zucchero e con grassi buoni come quelli in questa ricetta. Cerchiamo di valutare la quantità di calorie ma anche il contenuto degli alimenti, evitando quelli molto lavorati e con conservanti. Per finire, sostituiamo ogni prodotto da forno lavorato e composto da farina bianca con la variante integrale. In questo modo l’apporto di fibre sarà tale da riuscire a saziare prima.