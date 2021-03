Il jump squat è un esercizio fisico che possiamo realizzare sia a corpo libero, sia con l’aiuto di attrezzi come, per esempio, lo step o il manubrio. Oggi vogliamo spiegare come ottenere un corpo da urlo con il jump squat. Infatti, questo esercizio permette di allenare i glutei, le gambe, le cosce (sia l’interno, sia l’esterno coscia) e più in generale tutta la parte inferiore del corpo. Questo esercizio, inoltre, favorisce il dimagrimento e migliora la massa muscolare: vediamo insieme come si esegue.

Come si esegue

Per eseguire il jump squat, si parte dalla posizione eretta in cui teniamo i piedi paralleli. Pieghiamo le ginocchia verso il basso portando il corpo ad abbassarsi scendendo con i glutei. Le ginocchia dovranno essere in linea con le caviglie, il sedere non dovrà essere troppo sbilanciato poiché rischieremmo di perdere l’equilibrio. Le mani le teniamo giunte davanti al petto per tutta la durata dell’esercizio. Dopo aver mantenuto questa posizione per un paio di secondi, torniamo in posizione eretta facendo un salto verso l’alto.

Come ottenere un corpo da urlo con il jump squat e le sue varianti

Come dicevamo, il jump squat può essere eseguito a corpo libero oppure con l’ausilio di alcuni attrezzi. Se pratichiamo questo esercizio con lo step, facendo il salto dovremo atterrare con i piedi sullo step. Se usciamo invece i manubri, li terremo fermi all’altezza del petto per tutta la durata dell’esercizio. Questo tipo di allenamento, se svolto in maniera corretta, favorisce il dimagrimento perché permette di bruciare molte calorie e migliora la nostra massa muscolare. Per ottenere dei buoni risultati, consigliamo di essere costanti nella pratica e precisi nell’esecuzione di questi esercizi. Praticati almeno tre volte alla settimana in serie da 40 ripetizioni (20 ripetizioni, riposo di un minuto e poi ripetere) permettono di modellare in poco tempo la parte inferire del nostro corpo. Come sempre, consigliamo di associare uno stile di vita sano ed un’alimentazione corretta per ottimizzare i benefici di questo allenamento.

