Conquiste e soldi in arrivo per il Leone e Gemelli e 1 segno nella tempesta

Sembrerà strano per una volta non parlare delle fortune di Ariete e Toro in questo oroscopo. Ma, stiano tranquilli i nostri Lettori che appartengono a questi due segni, perché le stelle sono comunque favorevoli. Ma, per par condicio, andremo oggi ad analizzare il segno più fortunato dei prossimi giorni, e i due che faranno da contraltare. Uno, in modo particolare sarà letteralmente in balia della tempesta e dovrà fare di tutto per cercare di stare a galla. Ribadendo ancora una volta quale sarà il segno più fortunato di tutto il 2022, andiamo a vedere cosa accadrà invece nelle prossime ore a questi tre segni.

Un Leone in grandissimo spolvero soprattutto in amore

Oltre a prevedere un mese di agosto ricco di soddisfazioni economiche, le stelle sostengono il Leone anche in amore. Attenzione, che Venere è decisa a concedere tutto il suo fascino nelle prossime settimane, ma con particolare intensità soprattutto dal 20 agosto in poi. Per coloro che saranno in ferie, l’occasione è buona per fare conquiste. Invece, per le coppie tradizionali, innamorate e affiatate si prevede davvero un bel periodo di armonia e con la possibilità di mettere in cantiere un erede. È bene riposare un po’ perché il futuro prossimo riserverà tante soddisfazioni in campo professionale, che saranno da cogliere con mente e fisico, però, riposati.

Analizzando la situazione dei Gemelli, la parola d’ordine è “riposo”. Benvenga per coloro che se ne andranno in ferie, perché sarà l’occasione per spegnere momentaneamente la luce e ricaricare le batterie. Per coloro che invece affronteranno i prossimi giorni al lavoro, attenzione che il percorso potrebbe essere pieno di insidie. Il sole è prezioso alleato per coloro che riposano, ma non per chi cercherà di affrontare nuove sfide lavorative.

L’arenato

Grandi conquiste e soldi in arrivo, tranne per i Pesci, che nuoteranno in un mare burrascoso. Non c’è alcun pianeta alleato in questo momento, anzi sembra che tutti stiano remando contro. Già di per sé chi appartiene a questo segno, sta affrontando un periodo particolarmente delicato. Ci sarebbe voglia di cambiare, ma l’eccessivo nervosismo rischia di complicare le cose. In attesa che la fine del mese porti finalmente un cielo più sereno, attenzione a non farsi prendere dall’ira. Perché come sembrano ricordare le stelle, perdere le staffe, potrebbe significare anche perdere il controllo della situazione, rischiando di fare danni grossi al lavoro. Calma e sangue freddo per i Pesci, e ben vengano anzi le ferie, in cui il consiglio è quello di staccare il telefonino.

