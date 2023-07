Nell’estate 2023 spopola il costume da bagno sfoggiato da Chiara Ferragni e altre Vip, non è intero né bikini

Quest’estate in spiaggia vuoi essere all’ultima moda? Non puoi allora non conoscere il costume più cool della stagione, amatissimo da Vip e influencer. Corri a leggere per scoprire di che modello si tratta!

Sappiamo bene che la moda investe ogni settore, dall’abbigliamento ai capelli. Ovviamente, la moda dell’estate include anche i costumi da bagno, presenza immancabile in valigia. Chi va in vacanza al mare, indossa il costume per gran parte della giornata. Ma lo stesso accade anche per chi sceglie la pratica vita da campeggio, ed anche per chi, più semplicemente, si concede anche solo una giornata di relax in piscina. Per questo motivo, il costume deve starci molto bene. Come qualunque capo, va scelto tenendo conto delle proprie caratteristiche fisiche.

Cos’è il costume cut-out

Come già detto fin dall’inizio, la moda investe anche il settore di bikini, trikini e costumi interi. Per questo motivo, indipendentemente dal proprio fisico, c’è anche chi vuole stare al passo coi tempi e, al modello più trendy, proprio non vuole rinunciare. E nell’estate 2023 spopola il costume da bagno cut-out.

Il costume cut-out è un po’ difficile da definire perché non è né un costume intero né un bikini. Si tratta, bensì, di una via di mezzo. O meglio, un costume intero che, però, lascia scoperte alcune parti del corpo.

Nell’estate 2023 spopola il costume da bagno delle Vip

Esistono vari tipi di costumi cut-out. Per questo motivo, nonostante si tratti di un costume decisamente molto particolare, è facile trovare il modello che meglio si adatta alla propria figura. Il modello indossato da Chiara Ferragni, ad esempio, prevede un taglio irregolare che raggiunge la schiena e prende anche una porzione di addome. Un modello quindi piuttosto basic, adatto a tutte.

Anche Ida Platano, che abbiamo conosciuto come tronista di “Uomini e Donne Over”, in vacanza sulla barca con il suo Alessandro, ha indossato un costume cut-out. Nel caso specifico di Ida, il costume presenta una apertura molto ampia soltanto su un lato, in modo da lasciare totalmente scoperta la pancia. Degne di nota anche le particolari spalline: una sottile e l’altra più larga, così da creare un effetto monospalla. Molto apprezzato è il costume cut-out sfoggiato da Reina Olga sul suo profilo Instagram. Un modello che ricorda un bikini, con molte aperture sul davanti.

Varietà di scelta per il costume cut-out

Come si potrà notare, c’è un’ampia possibilità di scelta sia per quanto riguarda tagli e modelli. Ampia scelta, ovviamente, anche per quanto riguarda tinte e fantasie. Molto sofisticati i modelli bianchi o neri, più sexy quelli con stampe animalier. In ogni caso, l’allusivo effetto “vedo non vedo” è sempre altamente sensuale.

Se volessimo trovare un difetto a questo costume molto cool, è il fatto che non permette di ottenere un’abbronzatura omogenea. Si consiglia pertanto di indossarlo da metà vacanza in poi, quando si è già ottenuta una bella tintarella dorata.