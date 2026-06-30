Dal 1° luglio cambia una regola che riguarda milioni di lavoratori: molti potrebbero accorgersene solo dopo l’assunzione

Dal 1° luglio 2026 la previdenza complementare italiana compie un salto di sistema: l’accesso ai fondi pensione per molti lavoratori privati non passa più da una scelta iniziale, ma da un’adesione automatica che scatta dal primo giorno di assunzione. Un cambio di paradigma che modifica il rapporto tra lavoratore, TFR e contributi integrativi, con effetti diretti sulla pianificazione previdenziale di lungo periodo e sugli equilibri del welfare aziendale.

La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e regolata operativamente dalla deliberazione COVIP del 19 giugno 2026, interessa soprattutto chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro privato e chi cambia datore mantenendo una posizione previdenziale attiva. Nei primi sessanta giorni di rapporto il dipendente resta comunque al centro del processo, potendo confermare, modulare o revocare la propria posizione, in un contesto in cui la previdenza complementare diventa di fatto l’impostazione standard del sistema.

Come funziona l’adesione automatica e perché è diversa dal vecchio silenzio assenso

Con la riforma che entra in vigore il 1° luglio 2026, il lavoratore del settore privato interessato dalla disciplina risulta, di fatto, iscritto a una forma di previdenza complementare fin dal primo giorno di assunzione. Non è più necessario attendere mesi per la destinazione del TFR: il rapporto con il fondo pensione nasce in automatico e rimane tale, salvo una decisione esplicita in senso contrario entro sessanta giorni.

Rispetto al vecchio meccanismo del silenzio assenso, il salto è qualitativo. Non si tratta solo di conferire il TFR maturando a un comparto garantito individuato dai contratti collettivi. L’adesione automatica aggancia alla posizione anche la contribuzione prevista dagli accordi: quella a carico del datore di lavoro, quando dovuta, e quella del lavoratore. In altre parole, l’opzione “predefinita” diventa un vero e proprio piano previdenziale integrativo, con un impatto maggiore sulla dinamica del montante accumulato nel tempo.

Chi rientra nel nuovo meccanismo e chi continua con le vecchie regole

L’adesione automatica non coinvolge indistintamente tutti i dipendenti, ma si applica a categorie precise. I primi interessati sono i lavoratori di prima assunzione nel settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici: per loro, il legame con il fondo pensione scatta dalla data di assunzione. La seconda area riguarda chi cambia datore di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e possiede già una posizione aperta, alimentata anche tramite TFR: il nuovo rapporto prosegue così un percorso previdenziale già in corso.

Restano invece fuori i lavoratori che continuano lo stesso rapporto iniziato prima della riforma, per i quali non si apre alcun automatismo aggiuntivo. Sono esclusi anche i dipendenti pubblici, che restano nell’alveo del D.Lgs. 124/1993, i lavoratori domestici e chi ha riscattato integralmente la propria posizione di previdenza complementare prima della nuova assunzione. Inoltre, se il TFR non è destinato al fondo o il lavoratore dichiara di non avere adesioni in essere, il nuovo meccanismo non opera e il TFR segue la disciplina ordinaria dell’articolo 2120 del Codice civile.

I 60 giorni decisivi: confermare, cambiare fondo o rinunciare

Dal punto di vista finanziario, i sessanta giorni dalla data di assunzione diventano una finestra strategica. In questo periodo il lavoratore può semplicemente non intervenire, confermando di fatto l’adesione automatica al fondo individuato dalla contrattazione, oppure può esercitare un ventaglio di scelte alternative. Il silenzio non determina più l’ingresso nel sistema, ma consolida una posizione già aperta, con TFR e contributi che continuano a confluire nel fondo.

Entro lo stesso termine il dipendente può rinunciare al meccanismo, decidendo di mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie, oppure spostare la propria posizione su un altro fondo pensione ritenuto più coerente con il proprio profilo di rischio o con le condizioni economiche offerte. Per i redditi molto bassi, inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale, la normativa consente di non versare la quota contributiva a proprio carico, pur mantenendo – quando previsto – il conferimento del TFR. La rinuncia va comunicata al datore di lavoro e produce effetti retroattivi, riallineando la posizione ai desiderata del lavoratore.

Contratti brevi, sospensioni e indicazioni COVIP: i casi da conoscere

Per leggere correttamente la riforma occorre considerare i casi particolari chiariti dalla deliberazione COVIP del 19 giugno 2026. Nei contratti a tempo determinato inferiori a sessanta giorni l’adesione automatica non si attiva: la durata stessa del rapporto coincide con il periodo di riflessione, e il legislatore ha scelto di evitare l’apertura di posizioni previdenziali destinate a interrompersi subito. Lo stesso vale per i rapporti che cessano prima della fine del termine: se il contratto si chiude entro i sessanta giorni, il nuovo schema non produce effetti.

Un altro punto riguarda le sospensioni dell’attività lavorativa. Eventuali assenze, a prescindere dalla causa, non interrompono il decorso del termine: i sessanta giorni scorrono comunque dalla data di assunzione. Le linee guida COVIP mirano a uniformare il comportamento di fondi pensione, aziende e consulenti del lavoro, riducendo le incertezze operative. Per il lavoratore, in chiave di pianificazione previdenziale, questo significa poter contare su regole più omogenee e prevedibili, elemento essenziale quando si ragiona su orizzonti temporali pluridecennali.