Concorso Carabinieri 2022, cosa studiare e come prepararsi alla prova

In un periodo in cui l’incertezza lavorativa sta diventando una costante, lavorare per la Pubblica Amministrazione sembra dare un pò di stabilità. E proprio per questo motivo c’è molto interesse per i bandi di concorso per le forze armate. Lavorare nel settore privato, infatti, anche con un contratto a tempo indeterminato non offre più la sicurezza al 100%. A meno che, ovviamente, non si è dipendente di un’azienda molto grande e solida. Molte sono le aziende private che licenziano per riduzione del personale o per problemi economici legati non solo alla pandemia di Covid 19.

Lavorare per le forze armate

Dopo il banco di concorso per 292 posti in Polizia dello Stato, anche il concorso 2022 per diventare Carabiniere suscita molto interesse. Ed in questo secondo caso i posti messi a disposizione sono 4.189 per reclutare:

allievi per ferma di 4 anni;

appuntati;

carabinieri dell’Arma.

È ancora possibile inviare la propria candidatura al concorso, visto che la scadenza per presentarla è fissata all’11 agosto 2022. Ma resta indispensabile sapere, per il concorso Carabinieri 2022, cosa studiare. La selezione per ricercare i vincitori del concorso prevede due prove: una scritta di selezione ed una di efficienza fisica. Oltre a questo i candidati saranno sottoposti poi ad accertamenti per verificare l’idoneità psicofisica.

Concorso Carabinieri, come ci si prepara?

La prova scritta sarà di carattere generale e proprio per questo motivo è necessario essere preparati su tutte le materie oggetto di prova di esame. Esistono diversi manuali specifici che permettono di avere una preparazione di base e offrono anche la possibilità di esercitarsi sui quiz.

Esercitarsi anche sulla parte pratica, oltre a studiare la teoria, permette di saper affrontare in modo sicuro i quesiti a risposta multipla che saranno, poi, proposti alla prova di selezione.

Concorso Carabinieri 2022, cosa studiare e come prepararsi

Non basta studiare per risultare vincitori di questo concorso, visto che prevede anche una prova fisica. In linea generale con la prova di efficienza fisica si verrà esaminati su corsa, salto in alto, flessioni e trazioni alla sbarra. In ogni caso le prove fisiche sono chiaramente specificate nel bando e per arrivare preparati, quindi, bisogna prepararsi allenandosi.

Per allenarsi per la prova di corsa si può iniziare incrementando quotidianamente la distanza percorsa ed il tempo di percorrenza. Ed arrivare, pian piano, a quanto richiesto dal bando di concorso. In ogni caso, molti candidati, preferiscono rivolgersi ad un personal trainer per arrivare alla prova fisicamente preparati. Con l’ausilio di un preparatore atletico, infatti, si avrà un aiuto capillare. E questo potrebbe permettere non solo di arriva alla prova preparati, ma anche più sicuri delle proprie possibilità.

