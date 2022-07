Soprattutto nel clima di incertezza lavorativa che c’è negli ultimi anni, molti sognano il cosiddetto “posto fisso”. Moltissimi lavoratori, infatti, in questo periodo sono disoccupati e stentano a trovare una nuova occupazione. Gli impieghi che solitamente si trovano sono saltuari e precari ed è molto difficile trovare un lavoro che garantisca una certa stabilità economica. Proprio per questo motivo sono moltissimi i giovani che tentano i concorsi pubblici per cercare di trovare un impiego nella pubblica amministrazione. O nelle Forze Armate. E sono 2 i bandi di concorso per 292 posti che sono stati pubblicati per la Polizia di Stato.

I due bandi

Il sito della Polizia ha pubblicato due bandi di concorso volti all’assunzione di 292 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato. Per partecipare a entrambe le selezioni è necessario essere in possesso di diploma di scuola superiore. I posti a disposizione sono così distribuiti:

100 assunzioni nel settore accasermamento;

192 assunzioni nel settore telematica.

I requisiti generali richiesti per partecipare alle selezioni sono i seguenti:

il candidato deve essere cittadino italiano;

godimento di diritti politici e civili;

deve essere in possesso delle qualità di condotta descritte dalla Legge 53/1989 all’articolo 26;

età inferiore a 28 anni (a meno che non sia prevista nei bandi stessi qualche eccezione)

non deve aver subito l’esclusione da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate o destituzione, dispensa o licenziamento dalla pubblica amministrazione;

deve dimostrare idoneità psichica, fisica e attitudinale;

non deve mai aver subito condanna per delitti non colposi o imputazioni in procedimenti penali per gli stessi delitti;

non deve essere appartenente alla Polizia dello Stato sospeso dal servizio.

Sono 2 i bandi di concorso per 292 posti in Polizia di Stato nel 2022 e tra i requisiti è richiesto solo il diploma

Per ognuna delle posizioni aperte, in ogni caso, sono richiesti requisiti specifici. Ad esempio, per il settore accasermamento è necessario essere in possesso di un diploma di liceo scientifico o artistico. In alternativa è valido anche un diploma di istituto tecnico del settore “Tecnologico”. Per chi è in possesso della Laurea, invece, anche senza uno dei diplomi sopra citati, è necessaria in una delle seguenti classi:

L-P01;

L-07;

L-17;

L-21;

LM-4;

LM-10;

LM-23;

LM-24;

LM-26.

Per chi si candida, invece, nel settore telematico i diplomi necessari sono o di Liceo scientifico o di Istituto tecnico “Tecnologico”. In questo secondo caso è necessario l’indirizzo “elettronica ed “elettrotecnica” o “informatica e telecomunicazioni”.

Chi vuole partecipare a uno dei due concorsi, in ogni caso, deve inviare la propria candidatura entro e non oltre il 1 agosto 2022. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica accedendo direttamente dalla pagina predisposta dal sito della Polizia di Stato.

Lettura consigliata

Come candidarsi e quali requisiti servono per l’assunzione a Poste Italiane come portalettere per l’estate 2022